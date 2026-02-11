Supergripe: Mendoza es una de las provincias con más contagios

El último parte epidemiológico confirmó un aumento de casos de la llamada “supergripe” en la Argentina. Actualmente hay 59 casos confirmados de influenza A H3N2 subclado K, con presencia en al menos 14 provincias. Mendoza y Santa Cruz encabezan la lista con ocho casos cada una.

En diálogo con el programa, el infectólogo Gustavo Echenique llevó tranquilidad a la población y aclaró que, si bien el virus es altamente contagioso, no se ha mostrado más agresivo que variantes anteriores. “En los últimos días se sumaron nuevas provincias, pero solo seis casos más. No estamos frente a una situación fuera de control”, explicó.

Qué es la variante H3N2 subclado K

La cepa en circulación corresponde al virus influenza A H3N2, específicamente al subclado K. Según detalló Echenique, además de esta variante también están presentes otros dos subclados anteriores que ya habían circulado en el país.

“El H3N2 es la conocida gripe de Hong Kong que provocó la pandemia de 1967. No es un virus nuevo ni estamos ante una nueva pandemia”, subrayó el especialista.

Si bien se registró el fallecimiento de un paciente en Mendoza, el profesional indicó que la persona presentaba múltiples comorbilidades y que el desenlace podría haberse producido también con otras variantes de influenza.

Síntomas y formas de contagio

El contagio se produce de la misma manera que la gripe común: a través de gotículas que se expulsan al toser o estornudar.

Entre los síntomas más frecuentes se destacan:

Fiebre alta (39° o 40°) de inicio brusco

Dolores musculares y articulares intensos

Decaimiento general marcado

Síntomas respiratorios

Además, en esta variante se ha observado un aumento de cuadros gastrointestinales, especialmente en niños y adolescentes.

“El paciente puede estar bien por la mañana y a la tarde presentar fiebre alta que lo obliga a guardar cama”, explicó Echenique.

Cuándo consultar al médico

El especialista recomendó realizar la consulta médica dentro de las primeras 24 a 48 horas desde el inicio de los síntomas.

Aunque los cuadros virales suelen autolimitarse en tres o cuatro días, pueden derivar en complicaciones como bronquitis, neumonía, sinusitis o laringotraqueitis. Por eso insistió en evitar la automedicación, especialmente con antibióticos.

“Muchas veces llegan pacientes con neumonía después de haberse automedicado con antibióticos incorrectos o en dosis inadecuadas”, advirtió.

Vacunación y prevención

Las medidas de prevención no difieren de las habituales:

Lavado frecuente de manos

Uso de barbijo ante síntomas respiratorios

Reposo

Consulta médica precoz

En cuanto a la vacunación, el infectólogo recordó que la vacuna antigripal se actualiza cada año por las variaciones del virus. La formulación correspondiente a 2026 estará disponible a partir de marzo.

No obstante, aclaró que quienes se vacunaron en 2025 mantienen protección frente al subclado K, con una efectividad estimada del 40%.

La vacunación está especialmente recomendada para:

Mayores de 65 años

Personas con enfermedades respiratorias crónicas

Pacientes oncológicos

Personas con VIH

Pacientes que reciben corticoides en altas dosis

Panorama hacia el invierno

Si bien los casos actuales se registran en verano, los especialistas anticipan que la circulación podría intensificarse en otoño e invierno. Además del H3N2, circulan otros virus respiratorios como el sincicial respiratorio y la coqueluche.

“Tenemos que ser precavidos, informarnos y no alarmarnos. Hay vacuna y el virus no es nuevo”, concluyó Echenique.

Por el momento, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica activa mientras recomiendan reforzar las medidas de prevención ante una enfermedad que, aunque conocida, vuelve a generar preocupación por su alta contagiosidad.