Siete alimentos clave para fortalecer los huesos a cualquier edad

Desde la infancia hasta la adultez, lo que comemos influye en la estructura corporal, la movilidad y la prevención de lesiones. Conocer qué nutrientes priorizar y cómo incorporarlos puede marcar una diferencia real en tu bienestar diario.

A partir de los 30 años, el cuerpo comienza a perder masa ósea de forma progresiva. Según datos de la Fundación Internacional de Osteoporosis, una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 50 años sufrirá una fractura por fragilidad ósea en algún momento de su vida. Aunque muchas veces se asocia la salud de los huesos con la vejez, los especialistas advierten que la prevención debe comenzar mucho antes, y que la alimentación juega un rol clave.

“La salud ósea no depende solo del calcio. Es un sistema complejo que requiere múltiples nutrientes y hábitos sostenidos en el tiempo”, explica la nutricionista especializada en salud preventiva, Dra. Mariana López. “La vitamina D, el magnesio, el fósforo y las proteínas son fundamentales para mantener la densidad ósea y evitar enfermedades como la osteoporosis”, agrega.

Los 7 alimentos clave para fortalecer tus huesos

Los huesos son una estructura viva que se renueva constantemente. Para que ese proceso sea saludable, necesitan mucho más que calcio. Estos 7 alimentos son aliados fundamentales para mantenerlos fuertes, flexibles y resistentes a cualquier edad:

1. Yogur natural o kéfir

Ricos en calcio y probióticos, ayudan a fortalecer los huesos y mejorar la absorción de nutrientes. Sumalos en desayunos, licuados o como base de salsas saludables.

2. Sardinas con espinas

Aunque no lo parezca, las espinas blandas de las sardinas enlatadas son una fuente poderosa de calcio y vitamina D. Ideales para ensaladas, tostadas o pastas.

3. Hojas verdes (espinaca, kale, acelga)

Aportan magnesio, calcio vegetal y antioxidantes. Podés incluirlas en tartas, salteados, smoothies o como base de ensaladas completas.

4. Almendras y semillas (sésamo, chía)

Pequeñas pero potentes: ofrecen calcio, fósforo y grasas saludables. Perfectas para snacks, granolas caseras, panes o como topping en yogures y ensaladas.

5. Huevo

Fuente de vitamina D y proteínas de alta calidad. Versátil y fácil de incorporar: revueltos, duros, en tortillas o como parte de ensaladas.

6. Legumbres (lentejas, garbanzos, porotos)

Ricas en magnesio, zinc y proteínas vegetales. Sumalas en guisos, hamburguesas caseras, ensaladas tibias o pastas.

7. Hongos (especialmente shiitake)

Contienen vitamina D natural y otros compuestos que favorecen la salud ósea. Podés cocinarlos salteados, en sopas, rellenos o como base de salsas.

Además de una alimentación variada, hay hábitos que potencian la salud ósea. La exposición solar moderada ayuda a sintetizar vitamina D, mientras que la actividad física con impacto —como caminar, bailar o saltar— estimula la formación ósea. En cambio, el exceso de sal, alcohol y ultraprocesados puede interferir en la absorción de calcio y debilitar los huesos con el tiempo.

Cuidar los huesos no es solo cosa de adultos mayores. La base se construye desde la infancia y se fortalece a lo largo de la vida. Revisar la alimentación, sumar variedad y consultar con profesionales de la salud puede marcar la diferencia. Como señala la Dra. López: “La prevención empieza en el plato. Comer bien hoy es invertir en tu movilidad y calidad de vida futura”.