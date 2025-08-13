Reducir el estrés y la ansiedad es posible con estas 7 herramientas sencillas

No hace falta estar al borde del colapso para sentir que algo no está bien. Estos siete hábitos cotidianos —respirar, moverse, escribir, vincularse— pueden ayudarte a reconectar con vos y recuperar la calma sin fórmulas mágicas.

En un mundo que parece ir siempre un paso más rápido que nosotros, el estrés y la ansiedad se han vuelto compañeros silenciosos de la vida cotidiana. Según la Organización Mundial de la Salud, más del 60% de las personas experimentan síntomas de ansiedad de forma recurrente, y en América Latina, el estrés laboral afecta al 40% de los trabajadores. Pero no todo está perdido: incorporar microhábitos diarios puede ser una forma efectiva y accesible de recuperar el equilibrio emocional sin necesidad de grandes cambios.

“La ansiedad no siempre grita, a veces susurra en forma de insomnio, irritabilidad o pensamientos repetitivos”, explica la psicóloga clínica Carla Bugeda, especializada en salud mental comunitaria. Para ella, el primer paso es reconocer que no estamos solos: “Sentirse abrumado no es debilidad, es una señal de que algo necesita atención”. En ese sentido, adoptar rutinas simples como respirar profundamente durante un minuto o caminar sin auriculares puede marcar una diferencia real.

Uno de los hábitos más efectivos es la respiración consciente. “Inhalar por 4 segundos, retener por 7 y exhalar por 8 activa el sistema parasimpático, que reduce el cortisol y calma el cuerpo”, señala el coach emocional Alex Riehl. Este ejercicio, conocido como 4-7-8, puede practicarse en cualquier momento: mientras esperás el colectivo, antes de una reunión o al despertar. No requiere apps ni dispositivos, solo voluntad de pausar.

Otro gesto poderoso es la desconexión digital programada. Estudios recientes muestran que reducir el uso de pantallas al menos una hora antes de dormir mejora la calidad del sueño y disminuye los niveles de ansiedad. “El insomnio y el estrés están íntimamente ligados. Crear un ritual nocturno sin pantallas puede ser un bálsamo para el cerebro”, afirma Riehl. Algunas personas eligen leer, meditar o simplemente escribir lo que les preocupa antes de acostarse.

El movimiento también juega un rol clave. No hace falta correr una maratón: una caminata diaria de 20 minutos puede reducir significativamente los niveles de cortisol. “Moverse es liberar endorfinas, las hormonas de la felicidad”, explica el psicólogo Pablo Bugeda. Incluso caminar por una plaza o subir escaleras puede ser suficiente. Lo importante es que el cuerpo se active y la mente se oxigene.

Sumar naturaleza, aunque sea en dosis mínimas, también ayuda. Un estudio realizado en México durante la pandemia mostró que los universitarios que incorporaban contacto con espacios verdes presentaban una reducción del 33% en sus niveles de estrés. “No todos tienen acceso a montañas, pero incluso una caminata entre árboles o mirar el cielo puede reconectar con lo esencial”, señala Bugeda. La clave está en observar, sentir y estar presente.

Finalmente, cultivar vínculos que calman es fundamental. Hablar con alguien que no juzga, compartir lo que sentimos sin buscar soluciones mágicas, puede aliviar más que cualquier técnica. “La ansiedad se desinfla cuando se comparte”, dice Bugeda.

No se trata de sumar tareas, sino de elegir gestos que nos hagan bien. Aunque sea uno por día. Porque en tiempos intensos, los pequeños hábitos pueden ser grandes alivios.