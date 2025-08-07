El estrés laboral no termina en la oficina: señales de que está afectando tu pareja

La presión económica, las jornadas extensas y el cansancio acumulado pueden desgastar el vínculo sin que lo notes. La clave esta en reconocer las situaciones que generan conflictos y detectarlo a tiempo. Aquí te dejamos estrategias para reconectar, especialmente en contextos donde se trabaja mucho y se gana poco.

El estrés laboral dejó de ser un problema individual. En muchos hogares, donde las jornadas son largas, los sueldos bajos y el descanso escaso, el agotamiento emocional se filtra en los vínculos afectivos. Las parejas que llevan más de diez años de convivencia lo sienten con fuerza: discusiones por temas menores, silencios prolongados, falta de gestos afectivos y una desconexión que crece sin que nadie la nombre.

Según el informe State of the Global Workplace 2024 de Gallup, Bolivia encabeza el ranking regional con un 55% de trabajadores que reportan estrés diario, seguido por República Dominicana, Costa Rica, Ecuador y Perú. En estos países, donde se trabaja mucho y se gana poco, el estrés no termina en la oficina: llega a casa, se instala en la mesa, en la cama, en los espacios compartidos. Y muchas veces, erosiona el vínculo sin que la pareja lo note.

“Cuando el estrés se vuelve crónico, la persona llega emocionalmente agotada. No tiene energía para sostener el vínculo, ni para conectar con el otro”, explica la psicóloga Sarah Belén Olarte, especialista en vínculos y autora de El cortisol no sube solo, sube con el alquiler. “No es que no se amen, es que están desbordados. Y eso genera irritabilidad, evasión, malentendidos que pueden escalar si no se detectan a tiempo”.

La rutina también juega su parte. En relaciones largas, donde hay hijos, responsabilidades domésticas y poco tiempo libre, el estrés laboral se mezcla con la carga mental y el cansancio acumulado. “El sistema nervioso no distingue entre el trabajo y la casa. Si vivís en alerta constante, cualquier mínimo conflicto activa respuestas desproporcionadas”, advierte Olarte. La pareja, que debería ser un espacio de contención, se convierte en otro frente de tensión.

Las señales de alerta son claras: discusiones frecuentes, falta de interés por el otro, evasión emocional, gestos de afecto que desaparecen, sensación de estar conviviendo con alguien que ya no escucha ni pregunta. Un estudio de la Universidad de California (UCLA) encontró que las parejas que pasan menos de 10 horas semanales juntas tienen un 50% más de probabilidades de separarse. En contextos laborales exigentes, ese tiempo compartido se vuelve un lujo.

La psicóloga Julieta Venturini Actis recomienda implementar microgestos diarios para reconectar: preguntar cómo estuvo el día, compartir una comida sin pantallas, validar emociones y evitar descargar la frustración en el otro. También sugiere cuidar los espacios individuales, fomentar el descanso y considerar la terapia de pareja como herramienta preventiva. “No hay que esperar a estar al borde de la ruptura para pedir ayuda”, señala.

Detectar a tiempo el impacto del estrés laboral en la pareja permite prevenir crisis y fortalecer el vínculo. En paises como Argentinca , donde el trabajo muchas veces se lleva todo, cuidar el amor es también una forma de resistencia emocional. El estrés no tiene por qué romper lo que se construyó con años de afecto: con empatía, comunicación y pequeños gestos cotidianos, es posible reconectar y sostener el vínculo, incluso en medio de la vorágine.