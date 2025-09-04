¿Problemas de insomnio? Evitá estos alimentos antes de ir a dormir

Lo que comemos antes de ir a la cama puede marcar la diferencia entre un descanso reparador y una noche contando ovejitas. Más allá de la cafeína y el alcohol, hay alimentos cotidianos que alteran el sueño sin que lo notemos.

Dormir bien no depende solo de cuántas horas pasamos en la cama. La calidad del sueño está profundamente influenciada por lo que comemos, especialmente en las horas previas al descanso. En Argentina, más del 30% de la población adulta manifiesta dificultades para conciliar el sueño al menos una vez por semana, según datos del Ministerio de Salud. Frente a este panorama, especialistas advierten que ciertos alimentos pueden empeorar el insomnio, mientras que otros favorecen un descanso reparador.

Entre los alimentos que dificultan el sueño, se destacan los ricos en grasas saturadas, azúcares refinados y estimulantes naturales. El chocolate, por ejemplo, contiene cafeína y teobromina, dos compuestos que activan el sistema nervioso. Las comidas picantes o muy condimentadas pueden provocar acidez y reflujo, especialmente si se consumen cerca del horario de dormir. “La digestión pesada activa procesos metabólicos que interfieren con la producción de melatonina”, explica la nutricionista María Eugenia Ríos, especialista en crononutrición.

También es importante evitar frutas con alto contenido de agua como la sandía o el melón, ya que pueden generar interrupciones nocturnas por necesidad de ir al baño. El doctor José Manuel Felices, médico español especializado en bienestar, advierte que “aunque son saludables, estos alimentos deben reservarse para el desayuno o la merienda, no para la cena”. En la misma línea, el consumo de alcohol, aunque popularmente asociado al relax, interfiere con la fase REM del sueño, según estudios publicados en el Journal of Sleep Research.

Por el contrario, existen alimentos que favorecen el descanso gracias a su contenido de triptófano, magnesio y melatonina natural. Los pistachos, por ejemplo, son una fuente destacada de melatonina y ayudan a regular el ritmo circadiano. La banana, además de ser fácil de digerir, aporta potasio y magnesio, esenciales para relajar los músculos y reducir el estrés. “Una cena liviana con proteínas magras como pechuga de pollo y una porción de banana puede marcar la diferencia en la calidad del sueño”, señala Felices.

La dieta mediterránea, rica en frutas, verduras, legumbres y aceite de oliva, también muestra beneficios concretos en la calidad del sueño. Un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid reveló que quienes siguen este patrón alimentario tienen menos alteraciones en la duración del sueño y reportan mayor sensación de descanso al despertar. “Existe una relación bidireccional entre alimentación y sueño: lo que comemos afecta cómo dormimos, y viceversa”, afirma Rybel Wix, especialista en neurofisiología clínica.

Para quienes sufren de insomnio ocasional, ajustar la cena puede ser un primer paso efectivo. Evitar frituras, embutidos, dulces y bebidas estimulantes después de las 20 horas puede reducir los despertares nocturnos. En cambio, incorporar alimentos ricos en triptófano y magnesio, como la palta, las lentejas o las sardinas, puede mejorar la producción de serotonina y melatonina, claves para un sueño profundo. Además, mantener horarios regulares de comida y descanso ayuda a estabilizar el reloj biológico.

En definitiva, si estás buscando cómo dormir mejor, revisar tu alimentación nocturna puede ser tan importante como apagar las pantallas o reducir el estrés. La clave está en elegir alimentos que acompañen el ritmo natural del cuerpo y evitar aquellos que lo alteran.