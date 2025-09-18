Mendoza: cómo es el nuevo sistema digital para sacar turnos médicos y odontológicos

Desde septiembre, vecinos y vecinas sin cobertura médica podrán solicitar turnos en los centros de salud municipales de manera online, de forma más rápida y organizada.

La Municipalidad de Mendoza implementará a partir de septiembre una nueva modalidad para solicitar turnos médicos y odontológicos en los centros de salud municipales.

El servicio está destinado exclusivamente a personas con DNI en la Ciudad y sin obra social.

El sistema digital permite a los vecinos y vecinas gestionar turnos de manera más ágil y transparente.

Los cuatro centros incluidos son: Centro de Salud Nº 300 Oñativia, Centro de Salud Nº 367 Andino, Centro Integrador Comunitario II o Nº 301 Arturo Illia y Centro de Salud Nº 302 Padre Llorens. Los pacientes que ya se atendían en estos espacios podrán continuar haciéndolo, ahora con esta nueva modalidad que facilita la organización y el acceso.

Según Patricia Aldunate, Directora de Salud de la Ciudad, “el nuevo sistema requiere que los usuarios creen una cuenta para solicitar turnos y puedan agregar a los miembros de su familia. Esto optimiza la gestión y mejora la experiencia del paciente”.

Durante aproximadamente un mes, el sistema digital funcionará junto con la modalidad vigente por WhatsApp al 261-4692880, hasta completar la transición total al nuevo método de turnos.

Beneficios del nuevo sistema

Solicitud de turnos para todo el grupo familiar con una sola cuenta.

Reducción de pasos y optimización de los tiempos de atención.

Integración con el historial clínico del usuario.

Generación de reportes para análisis estadísticos.

El sistema digital cubre únicamente prestaciones médicas y odontológicas básicas en los centros de salud municipales.

Consultas especializadas como Nutrición, Psicología, Kinesiología, Consultorio de Enfermedades Crónicas, Consejería de Salud Reproductiva, Laboratorio, Radiología y Ginecología (papanicolaou, colocación de DIU) deberán solicitarse por ventanilla en cada centro de salud.

Mejoras del sistema

Turnos online confirmados por correo electrónico y WhatsApp.

Posibilidad de anular turnos vía WhatsApp.

Registro completo del historial de turnos y asistencias.

Interfaz intuitiva, accesible desde computadoras y dispositivos móviles.

Gestión de turnos para otros miembros del grupo familiar.

Mirá el paso a paso para solicitar turnos