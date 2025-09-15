La nueva cocina vegetal: recetas sabrosas sin carne ni imitaciones

Cada vez más personas eligen preparar platos con vegetales enteros, sabrosos, nutritivos y sostenibles sin depender de productos ultraprocesados ni buscar que se asemejen a otros. Esta nueva forma de alimentarse combina creatividad, salud y compromiso ambiental, con recetas que valoran lo simple y lo natural.

La alimentación basada en plantas atraviesa una transformación profunda. Lejos de los productos ultraprocesados que intentan imitar carnes y lácteos, la nueva tendencia apunta a recetas con identidad propia, protagonizadas por vegetales enteros, ingredientes nobles y técnicas que realzan su sabor natural. Este enfoque, conocido como plant-based evolucionado, gana terreno entre consumidores que buscan salud, sustentabilidad y placer gastronómico sin disfraces.

Según el último informe de Innova Market Insights, el 63% de los consumidores globales prefiere que los productos vegetales se presenten como tales, sin intentar parecerse a alimentos de origen animal. En Argentina, el interés por la cocina vegetal creció un 18% en el último año, especialmente entre jóvenes y familias que priorizan la alimentación consciente. “La gente ya no busca reemplazar la carne, sino descubrir lo que los vegetales pueden ofrecer por sí mismos”, explica la chef y divulgadora alimentaria Lucía Redondo.

La clave está en el uso de vegetales enteros y técnicas culinarias que potencien su textura y sabor. Platos como coliflor asada con especias, hongos grillados con marinadas complejas o berenjenas rellenas con legumbres y frutos secos se imponen en redes sociales y cartas de restaurantes. “La cocina plant-based dejó de ser una alternativa y pasó a ser una propuesta creativa, con narrativa propia”, sostiene Redondo, quien dicta talleres de cocina vegetal en Mendoza y Buenos Aires.

Además del sabor, el enfoque evolucionado pone el foco en la nutrición funcional. Se incorporan ingredientes como adaptógenos, fermentos naturales, semillas activadas y prebióticos que aportan beneficios digestivos, cognitivos y emocionales. “No se trata solo de comer vegetales, sino de elegir combinaciones que nutran cuerpo y mente”, señala el nutricionista especializado en salud integrativa Martín Gutiérrez. Según datos del Observatorio de Tendencias Alimentarias, el 42% de los consumidores argentinos ya incluye alimentos funcionales en su dieta semanal.

La sustentabilidad también juega un rol clave. La agricultura regenerativa, los envases compostables y la reducción de desperdicios son valores que acompañan esta nueva forma de comer. En ese sentido, el plant-based evolucionado se alinea con prácticas de consumo responsable y producción local. “Cada vez más personas eligen alimentos que respeten el entorno y valoren el trabajo artesanal”, afirma Gutiérrez.