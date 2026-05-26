“Es una ley de salud pública para proteger a la población”: nutricionistas en contra de que el Gobierno elimine los óctogonos de las etiquetas de los alimentos

El Gobierno nacional analiza reemplazar la ley de etiquetado frontal aprobada en 2021 para unificar criterios con el Mercosur. La iniciativa reavivó el debate entre especialistas, que advierten sobre un posible retroceso en el acceso a información nutricional clara y en la prevención de la obesidad infantil.
El Gobierno nacional analiza derogar la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, aprobada por el Congreso en 2021, con el objetivo de unificar criterios con los países del Mercosur. La propuesta abrió un fuerte debate entre especialistas en salud, nutricionistas y dirigentes políticos, quienes advierten que un eventual cambio podría significar un retroceso en el acceso a información clara sobre los alimentos.