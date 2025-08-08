Dolor de cuello y cabeza: el rol invisible de la postura frente a la computadora

Pasamos horas frente a la pantalla sin notar que la forma en que nos sentamos puede estar afectando nuestra salud física y emocional. La mala postura es un hábito silencioso que genera molestias reales: cefaleas, rigidez cervical y fatiga. ¿Cómo prevenirlo y qué ejercicios ayudan?

En promedio, los trabajadores de oficina pasan más de seis horas diarias sentados frente a una pantalla, según un estudio publicado en BMC Public Health. Esta rutina sedentaria, sumada a posturas incorrectas, se asocia con dolores musculares, disminución de la productividad y mayor riesgo de trastornos crónicos.

“El cuerpo no está diseñado para estar quieto tanto tiempo, y mucho menos en posiciones forzadas”, explica la kinesióloga Carla Méndez. “Cuando la cabeza se inclina hacia adelante, como suele ocurrir frente a la compu, el cuello soporta hasta cinco veces más peso del habitual. Eso genera tensión, dolor y hasta mareos”.

Entre los síntomas más frecuentes por mala postura están el dolor de cabeza tipo tensión, la rigidez en cuello y hombros, el cansancio físico sin esfuerzo y el hormigueo en brazos o manos. Estos signos suelen aparecer al final del día, pero pueden volverse crónicos si no se corrigen los hábitos posturales.

La buena noticia es que ajustes simples en el entorno de trabajo y en la rutina diaria pueden marcar una gran diferencia. Los especialistas recomiendan:

Mantener la pantalla a la altura de los ojos

Apoyar bien la espalda en el respaldo

Usar soporte lumbar si es necesario

Hacer pausas activas cada 45 minutos

Además, hay ejercicios fáciles que se pueden hacer en casa o en la oficina:

Estiramiento cervical: inclinar la cabeza hacia un lado, mantener 15 segundos y repetir del otro.

inclinar la cabeza hacia un lado, mantener 15 segundos y repetir del otro. Rotación de hombros: hacia adelante y hacia atrás, 10 veces cada una.

hacia adelante y hacia atrás, 10 veces cada una. Postura de “hilo invisible”: imaginar que un hilo tira suavemente desde la coronilla hacia arriba, alineando columna y cuello.

“El impacto de la postura va más allá del cuerpo: también influye en cómo nos sentimos”, señala el fisiatra Martín Ríos. “Una postura encorvada puede generar sensación de agotamiento, mientras que una postura erguida mejora la respiración, la atención y hasta el estado de ánimo”.

Cuidar la postura es cuidar el bienestar diario. No se trata de estar rígidos, sino de ser conscientes del cuerpo y sus señales. Incorporar pausas, moverse más y ajustar el espacio de trabajo son pasos clave para evitar que el dolor se vuelva parte de la rutina.