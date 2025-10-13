Cómo preparar y exfoliar la piel de forma natural antes de las primeras exposiciones al sol

Con el cambio de estación, se necesitan cuidados específicos para recuperar la luminosidad e hidratación para adaptarse al aumento de la temperatura. Qué opciones caseras existen, qué precauciones tomar y por qué es clave consultar con un dermatólogo ante cualquier duda.

Con el cambio de estación, la piel también atraviesa una transición. Tras el invierno, es común que se presenten zonas resecas, opacas o con acumulación de células muertas. En este contexto, la exfoliación natural se posiciona como una herramienta efectiva para renovar la superficie cutánea, mejorar la textura y potenciar la absorción de productos hidratantes. Según datos de la Sociedad Argentina de Dermatología, el 68% de las consultas en primavera están relacionadas con irritaciones o brotes vinculados a cambios en la rutina de cuidado.

Los especialistas recomiendan optar por exfoliantes suaves y caseros, especialmente en los primeros días de calor. Mezclas como avena con yogur, azúcar con aceite de oliva o café con aceite de coco son opciones populares por su bajo nivel de agresividad y su capacidad para nutrir mientras limpian. La dermatóloga Florencia Cestari, miembro de la SAD, advierte: “La exfoliación debe adaptarse al tipo de piel. No todas las pieles toleran los mismos ingredientes, y el exceso puede generar inflamación o sensibilidad al sol”.

En este sentido, es fundamental entender que la exfoliación no reemplaza la consulta médica. Si hay antecedentes de rosácea, acné activo, dermatitis o manchas, lo ideal es acudir a un dermatólogo antes de incorporar cualquier producto, incluso natural. “Muchas veces lo que parece una reacción leve puede derivar en una lesión más profunda si no se trata adecuadamente”, señala Cestari.

Además de exfoliar, la primavera exige reforzar la hidratación y la protección solar. El aumento de la radiación UV en esta época puede agravar los efectos de una exfoliación mal realizada. Por eso, se recomienda aplicar protector solar de amplio espectro todos los días, incluso en jornadas nubladas. Un estudio publicado por la Asociación Internacional de Fotoprotección indica que el 42% de las personas no usa protector solar en primavera, lo que incrementa el riesgo de daño celular.

En cuanto a frecuencia, los expertos sugieren exfoliar el rostro una vez por semana y el cuerpo hasta dos veces, dependiendo del tipo de piel. Las pieles secas o sensibles deben limitar la exfoliación y priorizar ingredientes calmantes como la avena o el aloe vera. Las pieles grasas pueden beneficiarse de exfoliantes con cítricos o café, siempre evitando la exposición solar inmediata tras su uso.

Te dejamos tres ejemplos de exfoliantes que podes realizar en casa:

Exfoliante de avena, miel y yogur

Ideal para pieles sensibles o secas.

Ingredientes : 2 cucharadas de avena fina 1 cucharada de miel 1 cucharada de yogur natural

: Modo de uso : Mezclá todo hasta formar una pasta. Aplicá con movimientos circulares suaves sobre rostro y cuello. Dejá actuar 5 minutos y enjuagá con agua tibia.

: Mezclá todo hasta formar una pasta. Aplicá con movimientos circulares suaves sobre rostro y cuello. Dejá actuar 5 minutos y enjuagá con agua tibia. Beneficios: Hidrata, calma y exfolia sin irritar. Perfecto para pieles que estuvieron expuestas al frío.

Scrub cítrico de azúcar y aceite de oliva

Para cuerpo, piernas y brazos. Energizante y renovador.

Ingredientes : 3 cucharadas de azúcar 1 cucharadas de aceite de oliva jugo de 1/2 limón o naranja

: Modo de uso : Aplicá en la ducha sobre la piel húmeda, masajeando con movimientos circulares. Enjuagá bien.

: Aplicá en la ducha sobre la piel húmeda, masajeando con movimientos circulares. Enjuagá bien. Beneficios: El azúcar elimina células muertas, el aceite nutre y los cítricos aportan frescura. No usar antes de exponerse al sol directo (por el limón).

3. Exfoliante de café y aceite de coco

Perfecto para piernas y glúteos. Estimula la circulación.

Ingredientes : 2 cucharadas de café molido 1 cucharada de aceite de coco

: Modo de uso : Aplicá en zonas deseadas con masajes circulares. Enjuagá con agua tibia.

: Aplicá en zonas deseadas con masajes circulares. Enjuagá con agua tibia. Beneficios: Ayuda a tonificar, suaviza y deja un aroma delicioso.

La exfoliación natural puede ser una gran aliada si se realiza con criterio y se acompaña de una rutina completa que incluya hidratación, protección solar y, ante cualquier duda, la consulta con un especialista.