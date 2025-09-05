Yacopini Süd presentó en Mendoza el nuevo Volkswagen Tera

En un exclusivo evento en la Bodega Los Toneles, la concesionaria Yacopini Süd presentó el Volkswagen Tera, el nuevo SUV compacto de la marca alemana que combina diseño, seguridad y tecnología. El modelo ya se encuentra disponible en el país y tuvo una rápida aceptación en el mercado.

La concesionaria oficial Yacopini Süd realizó un exclusivo evento en la Bodega Los Toneles para presentar en Mendoza el Volkswagen Tera, el nuevo SUV compacto de la marca alemana. La cita reunió a clientes, amigos y colaboradores en una velada que combinó elegancia, innovación y expectativa por conocer un vehículo que ya despierta gran interés en el mercado argentino.

El Tera se incorpora al segmento B de los SUV, uno de los más demandados en la actualidad. Se destaca por su confort interno, dimensiones equilibradas y un diseño moderno pensado para la vida urbana y familiar. Además, ofrece motorización turbo de tres cilindros, bajo consumo, alto nivel de tecnología y una calificación máxima en seguridad.

El modelo ya se encuentra disponible en los concesionarios y ha tenido una rápida aceptación: las primeras unidades fueron vendidas en pocas semanas, lo que obligó a solicitar un cupo adicional para responder a la demanda inicial.

Desde Yacopini Süd remarcaron que el vehículo cuenta con diversas alternativas de financiación, incluidos planes de ahorro, lo que lo convierte en una opción accesible para familias que buscan renovar su auto.

Con esta presentación, la concesionaria refuerza su liderazgo en la región y acerca a los mendocinos una propuesta que combina diseño, seguridad, tecnología y accesibilidad, consolidando al Tera como una de las grandes apuestas de Volkswagen para el mercado argentino.