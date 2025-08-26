Yacopini Motors presentó su primer SUV 100% eléctrico en Mendoza

Yacopini Motors, concesionario oficial de Chevrolet, lanzó oficialmente el Spark EUV, el primer vehículo completamente eléctrico de la marca en el país.

Godoy Cruz fue el escenario de una noche clave para la movilidad sustentable en Argentina. Yacopini Motors, concesionario oficial de Chevrolet, lanzó oficialmente el Spark EUV, el primer vehículo completamente eléctrico de la marca en el país. La presentación, además, sirvió para exhibir las nuevas versiones 2025 del Onix y el Tracker, dos modelos emblemáticos del portfolio de la automotriz.

El Spark EUV se robó todas las miradas con sus prestaciones innovadoras. Este SUV compacto, propulsado por un motor eléctrico de 75 kW (equivalente a 102 CV), alcanza los 100 km/h en apenas 10 segundos y ofrece una autonomía de hasta 360 kilómetros con una sola carga. Está equipado con el sistema Dual Smart Charger, que facilita una recarga rápida, y un Wall Charger que permite una carga completa en unas 7 horas. La batería cuenta con 8 años de garantía, mientras que la cobertura general del vehículo es de 3 años o 100.000 kilómetros.

Además renovó dos de sus modelos más populares. El Onix 2025 continúa con el motor 1.0 turbo de 116 CV, pero suma mejoras destacadas en tecnología y seguridad, como un nuevo tablero digital, pantallas de hasta 11 pulgadas y seis airbags de serie.

Por su parte, el Tracker 2025 mantiene su eficiente motor 1.2 turbo de 132 CV, incorporando una dotación tecnológica más completa: asistencias a la conducción, techo panorámico y versiones tope de gama RS y Premier, que elevan el nivel de confort y conectividad.

Con esta apuesta, Chevrolet no solo actualiza su catálogo con una nueva generación de vehículos más inteligentes, eficientes y responsables con el medio ambiente, adaptándose a las demandas de los consumidores y anticipando los desafíos de la industria automotriz.