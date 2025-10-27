Women by Stellantis: mujeres al volante en una experiencia única en Mendoza

Con gran participación y entusiasmo, Mendoza fue sede de la primera edición de “Women by Stellantis”, una propuesta que buscó empoderar a las mujeres conductoras a través de talleres prácticos sobre el uso y mantenimiento del auto.

La actividad, organizada por Stellantis Argentina junto a SurFrance Peugeot, reunió a mujeres que se animaron a aprender desde cómo cambiar un neumático hasta verificar los fluidos del motor, además de recibir consejos sobre ahorro de combustible, seguridad infantil en el auto, distribución de objetos y postura de manejo.

Durante la jornada estuvo presente Soledad Bereciartua, Directora de Comunicación y Prensa de Stellantis Argentina, quien destacó la importancia de generar espacios donde las mujeres puedan ganar autonomía y confianza al volante. “Queremos que cada mujer se sienta segura y capaz de conocer su auto, entenderlo y mantenerlo. La movilidad también es un espacio de independencia y empoderamiento”, expresó

Con esta experiencia, SurFrance Peugeot reafirmó su compromiso con la comunidad y con las mujeres que cada día transforman la movilidad con su mirada y su energía.