Voltrack abrió sus puertas en Godoy Cruz con una propuesta innovadora para el cuidado del vehículo

Con una apuesta a la innovación, la tecnología y la atención personalizada, Voltrack inauguró su nuevo local en Godoy Cruz y se posiciona como una propuesta integral con servicios rápidos, modernos y pensados para optimizar la experiencia del cliente.

En una noche marcada por la expectativa y el entusiasmo, quedó inaugurado Voltrack en Godoy Cruz, un nuevo espacio pensado para ofrecer un servicio integral para autos y camionetas. Ubicado en una zona estratégica, frente a Palmares, el emprendimiento apuesta a combinar tecnología, rapidez y atención personalizada.

“Para nosotros es una noche muy especial”, expresaron desde la empresa durante la apertura, destacando el camino recorrido hasta concretar este proyecto. Si bien la idea venía gestándose desde hace tiempo, la búsqueda de un espacio físico adecuado fue clave para dar el paso final.

El nuevo local se presenta como una propuesta innovadora dentro del rubro automotor en Mendoza. Con la incorporación de maquinaria de última generación, Voltrack busca diferenciarse principalmente en áreas como gomería, alineación y balanceo, sumando además un servicio de lavadero que promete ser uno de sus grandes atractivos.

Entre las novedades, se destaca un sistema de lavado automático que permite limpiar el vehículo en un promedio de tres minutos, optimizando tiempos sin descuidar la calidad del servicio.

“La idea es que Voltrack se caracterice por la atención al cliente”, señalaron, remarcando que el objetivo no es solo brindar soluciones técnicas, sino también generar una experiencia cómoda y eficiente para quienes se acerquen.

Con esta apertura, Voltrack se suma a la oferta de servicios automotrices de Godoy Cruz, apostando a la innovación y a un modelo de atención integral que busca adaptarse a las nuevas necesidades de los conductores.