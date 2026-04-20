Mendoza: detuvieron a dos menores de edad por un robo y le secuestraron un arma

Dos adolescentes fueron detenidos en el barrio San Martín luego de cometer un robo agravado, en un operativo que permitió recuperar pertenencias de la víctima y secuestrar un arma.

La Policía detuvo a dos menores de edad luego de que robaron a un hombre en las inmediaciones del barrio San Martín. Lograron recuperar un teléfono celular de la víctima e incautaron una arma.

El hecho ocurrió en el barrio San Martín de Mendoza, en la intersección de las calles Las Vegas y Leñas Amarillas. Allí, efectivos de la Policía de Mendoza que realizaban patrullajes preventivos fueron alertados por un conductor que acababa de ser asaltado.

Según el testimonio de la víctima, fue interceptado por tres individuos, dos de ellos armados, quienes le sustrajeron un teléfono celular y otros objetos personales.

Con las características aportadas, se desplegó un operativo policial en la zona que permitió localizar a dos de los sospechosos. Al advertir la presencia de los uniformados, intentaron escapar e ingresaron a un taller mecánico cercano.

Finalmente, ambos fueron reducidos y detenidos por el personal policial.

Durante el procedimiento, los efectivos realizaron un rastrillaje en el lugar y lograron el secuestro de un arma de fuego, una pistola semiautomática marca Bersa. Además, en las inmediaciones se recuperó el teléfono celular robado, junto a otros elementos sustraídos a la víctima.

Por disposición de la Oficina Fiscal interviniente, se iniciaron las actuaciones correspondientes por robo agravado. Los dos menores fueron trasladados junto a sus progenitores a sede judicial. En el caso también intervino Policía Científica, que trabajó en la recolección de pruebas para avanzar con la investigación.