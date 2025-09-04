Volkswagen Goldstein presentó en Mendoza el nuevo SUVW Tera

El concesionario Volkswagen Goldstein presentó oficialmente en Mendoza el nuevo SUVW Tera, un modelo diseñado para América Latina que se ubica entre el Polo y el Nivus. Con tecnología de última generación y un completo paquete de seguridad, ya está disponible en cuatro versiones.

Volkswagen Goldstein lanzó oficialmente en Mendoza el nuevo SUVW Tera, un vehículo diseñado para América Latina que se posiciona entre el Polo y el Nivus dentro del portafolio de la marca. Con un estilo robusto, tecnología de última generación y un paquete de seguridad destacado, el modelo ya se comercializa en cuatro versiones: Trend, Comfort, High y Outfit.

El precio de entrada es de $29.900.000, con una promoción de lanzamiento que incluye financiación de hasta $12.500.000 a TNA 0% en 9 meses y entrega inmediata en todas las variantes.

Los interesados pueden acercarse al concesionario de Volkswagen Goldstein, ubicado en Catamarca 586 de Ciudad, o comunicarse a los teléfonos (261) 425-3400 y WhatsApp (261) 382-0135 para recibir más información.

Todo sobre el nuevo Volkswagen Tera

El Volkswagen Tera se suma al competitivo segmento B-SUV, ubicándose por debajo del T-Cross pero con un diseño compacto y gran espacio interior. Desarrollado sobre la plataforma MQB-A00, se comercializa en cuatro versiones: Trendline, Comfortline, Highline y Outfit.

En materia mecánica, ofrece dos alternativas ya conocidas en Argentina:

MSi 1.6 atmosférico : 110 CV y 155 Nm, con caja manual de cinco marchas (versión Trendline).

170 TSi 1.0 turbo: 101 CV y 170 Nm, asociado a transmisión automática Tiptronic de seis velocidades (para Comfortline, Highline y Outfit).

En todos los casos, la tracción es delantera. Desde la marca destacaron que la configuración turbo automática fue pensada para optimizar el consumo y la experiencia urbana.

Uno de los puntos diferenciales del VW Tera está en su equipamiento de seguridad. Las versiones más equipadas incorporan Frenado Autónomo de Emergencia (AEB), sistema que le otorgó cinco estrellas en los ensayos de LatinNCAP.

Además, toda la gama incluye de serie: