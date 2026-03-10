Vesten junto a Volkswagen Camiones y Buses proyectan un crecimiento récord en Cuyo impulsado por el segmento Extrapesado

Con el Volkswagen Meteor como protagonista, la marca apuesta a duplicar sus ventas hacia 2026

En el marco de la visita de Federico Ojanguren, Gerente General de Volkswagen Argentina Camiones y Buses, al concesionario Vesten, se compartieron proyecciones de crecimiento e hitos comerciales que posicionan a la región como un polo estratégico para el transporte de carga. Con el Volkswagen Meteor como protagonista, la marca apuesta a duplicar sus ventas hacia 2026.

“Pensar en Grande”

Durante el encuentro, Federico Ojanguren destacó el objetivo de la marca: “Nuestra ambición es pensar en grande. Queremos ser un jugador destacado proponiendo la mejor relación de valor entre precio y prestación”. Además, subrayó que el crecimiento del segmento extrapesado está fuertemente impulsado por sectores como la minería, el agro, la energía y Vaca Muerta.

Por su parte, Leonardo Bromberg, dueño de Vesten confirmó la fuerte apuesta por la expansión regional:

“Estamos apostando mucho a San Juan y estamos muy avanzados con el proyecto de nuestra nueva sucursal allí. La minería está traccionando y pensamos crecer el doble en participación de mercado”.

Innovación en Postventa y Financiamiento

Para acompañar este crecimiento, Vesten refuerza su diferencial de servicio, entre los cuales se destacan los Talleres Móviles, un servicio directo en las localidades de los clientes para evitar traslados innecesarios y mantener el camión siempre operativo, teniendo en cuenta el significado negativo que tiene detener una unidad en términos de rentabilidad.

“El primer camión lo vende ventas y el segundo, postventa”. Con esta frase, Facundo Sosa, Gerente Comercial de Vesten, destacó el trabajo que se hace desde esta sección de la empresa en cuanto a servicio estratégico de la marca.

Por su parte, Sosa, también remarcó los beneficios del otro diferencial de servicio y que son las Herramientas Financieras, opciones adaptadas a cada perfil, desde Leasing para medianas y grandes empresas, hasta créditos en dólares para exportadores y líneas prendarias tradicionales con tasas subsidiadas.

El Meteor: Potencia y Confort de Clase Mundial

Desde su lanzamiento, el Meteor ha revolucionado el mercado por ser el camión Volkswagen más grande de la historia. Diseñado bajo estándares de ingeniería de Brasil y Alemania, ofrece un confort similar al de un automóvil de lujo, optimizando la productividad del operador.

Lanzado inicialmente en su versión 28.460 6×2 y equipado con el motor MAN D26 de 12.4 litros, este modelo fue diseñado para ofrecer durabilidad y un ahorro de combustible superior en el transporte de larga distancia.

La evolución de la familia continuó en 2023 con la presentación del Meteor 29.520 6×4, la versión más potente de la marca con 520 CV y una capacidad máxima de tracción de hasta 80.000 kg.

Confort de “Primera Clase” y eficiencia operativa

La línea Meteor no solo destaca por su robustez mecánica y su transmisión automatizada ZF Traxon. Su cabina ha sido desarrollada bajo estándares de ergonomía premium, ofreciendo a los conductores una de las camas más grandes del mercado, climatizador digital y un aislamiento acústico superior.

Especificaciones Técnicas: El Corazón de la Revolución Meteor

La familia Meteor ha sido desarrollada gracias al know how adquirido tras años de experiencia, combinando potencia mecánica con eficiencia aerodinámica y estructural. Rodrigo Gambatese, Gerente de Postventa de la marca, remarcó el orgullo de trabajar con este camión y esta marca. Remarcó, además, los estrictos protocolos que se siguen al momento de entregar un camión y el control que se le hace a la unidad cuando el cliente, por ejemplo, quiere contratar seguimiento satelital. “Un procedimiento mal hecho puede poner en riesgo el buen funcionamiento del camión, y eso no podemos permitirlo”.

Motorización y Performance

Ambos modelos incorporan la tecnología del motor MAN D26, reconocido por su bajo costo de mantenimiento y alta durabilidad en aplicaciones severas.

-Meteor 28.460: Equipado con un motor de 12.4 litros que entrega 460 CV y un torque de 2.300 Nm.

-Meteor 29.520: Utiliza una nueva generación del motor de 13 litros con más de 130 componentes modificados, alcanzando los 520 CV y un torque plano de 2.500 Nm a bajas revoluciones.

Transmisión Inteligente

Ambas versiones operan con la caja automatizada ZF Traxon de 12 velocidades (con opción de 16 en aplicaciones específicas), diseñada para maximizar la eficiencia mecánica y la seguridad. Sus funciones principales incluyen:

-Eco-roll: Aprovecha la inercia del vehículo poniéndolo en punto muerto de forma controlada para ahorrar combustible.

-Kick-Down: Reduce la marcha al pisar a fondo el acelerador para obtener mayor régimen en adelantamientos seguros.

-EasyStart: Asistencia electrónica para el arranque seguro en pendientes o rampas.

-Modo Maniobra: Regula la velocidad para permitir una salida suave y controlada en espacios reducidos.

Chasis y Suspensión

El chasis fue diseñado para ser lo más liviano posible, permitiendo una reducción de peso de hasta 700 kg en sus versiones más ligeras, lo que se traduce en mayor capacidad de carga útil.

-Configuración de Ejes: El 28.460 cuenta con tracción 6×2 , mientras que el 29.520 ofrece tracción 6×4 con una capacidad máxima de tracción de 80.000 kg.

-Suspensión Neumática: El modelo 28.460 incluye una suspensión de ocho pulmones de aire con un sistema inteligente de lectura y redistribución de carga por eje.

-Autonomía: Configurado con tanques de combustible que alcanzan hasta los 940 litros y un tanque de urea de 100 litros, el de mayor capacidad en su categoría.

Cabina: Ergonomía de Vanguardia

La cabina Meteor ofrece un ambiente premium con detalles que reducen el cansancio del chofer.

-Acceso y Visibilidad: Puertas con apertura de 90°, espejos calefaccionados y aire acondicionado digital con salidas optimizadas para evitar el empañamiento.

-Descanso: Cuenta con una de las camas más grandes del mercado, totalmente plana, con sistema “black out” en parabrisa y mando a distancia para el climatizador de techo.