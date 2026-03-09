Vendimia 2026: el Banco Nación impulsa la cadena vitivinícola con niveles récord de financiamiento productivo

Durante un encuentro con 225 empresas y autoridades provinciales, Banco Nación presentó el crecimiento del financiamiento a la cadena vitivinícola.

En el inicio de su agenda de actividades en Mendoza, el Banco Nación encabezó un encuentro con referentes del sector productivo de la provincia, que reunió a 225 empresas, junto al gobernador, Alfredo Cornejo y miembros de su gabinete. En el marco del 90° aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia, celebración en la que la entidad es sponsor principal, el Banco anunció un desempeño récord en el financiamiento al complejo vitivinícola, uno de los pilares productivos y exportadores de la región.

Durante 2025, el Banco otorgó más de $46 mil millones en préstamos con condiciones especiales para el sector, lo que representó un incremento del 448% respecto del año anterior y permitió superar incluso el crecimiento del 300% registrado en 2024.

En lo que va de 2026, además, la entidad colocó $12,5 mil millones a través de la línea de crédito destinada a gastos de cosecha, acarreo de uva y elaboración de productos vitivinícolas, alcanzando a 108 clientes en tan solo 20 días, en línea con el objetivo de seguir ampliando el financiamiento al sector y consolidar un nuevo año de crecimiento récord.

Estos resultados fueron presentados durante un encuentro con empresarios de la región encabezado por el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, junto a miembros del Directorio y el gerente general, Gastón Álvarez.

En ese marco, la entidad también reconoció a empresas clientes por su trayectoria y compromiso con el desarrollo local, la conectividad digital, la sinergia institucional, la movilidad estratégica y el impulso comercial, entre otras categorías. Las firmas distinguidas fueron:

Arturo Yacopini e Hijos SA

Cooperativa Electrificación Rural Alto Verde y Algarrobo Grande Ltda.

Grupo Lorenzo

Granja Benedetti

Empresa Broda.

Durante la entrega de premios, Wasserman estuvo acompañado por el vicepresidente segundo, Carlos Balter; los directores, José Luis Pérsico, Armando Guibert, Delfina Hempe, Jaquelina Truzzell y Miguel White; el síndico, Marcelo Bastante; y la titular de Nación Servicios, Paula Bibini.

Por parte del gobierno provincial participaron el gobernador, Alfredo Cornejo; los ministros de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad; y de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; además de los diputados nacionales Luis Petri y Facundo Correa Llano, entre otros.

Financiamiento para el sector vitivinícola

El Banco también ratificó la vigencia de la línea de financiamiento para gastos de cosecha, acarreo de uva y elaboración de productos vitivinícolas, disponible en pesos y en dólares para micro, pequeñas y medianas empresas del sector. Las condiciones pueden consultarse en el siguiente enlace: https://prensa.bna.com.ar/Vendimia2026

Este desempeño refleja la sostenida demanda de crédito y el acompañamiento del Banco Nación a productores y bodegas en una etapa clave del proceso productivo.

Reunión en la Casa de Gobierno de Mendoza

El presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, mantuvo además un encuentro en la Casa de Gobierno de Mendoza con los ministros provinciales de Gobierno, Natalio Mema; de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad; y de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.

Durante la reunión se analizaron los avances de distintos proyectos vigentes, líneas de financiamiento y beneficios en el marco del convenio de agente financiero que el Banco Nación mantiene con la provincia.

También se evaluó la implementación del sistema SUBE en el transporte público y el nivel de penetración alcanzado desde su puesta en marcha, con el objetivo de seguir fortaleciendo la infraestructura de pagos y la digitalización de los servicios.

Visita a empresa con planes de expansión

Como parte de la agenda de trabajo en la provincia, la comitiva visitó la empresa familiar mendocina Lomas del Malbec, donde fue recibida por el presidente de la firma, Franco Parlanti, junto a sus hijos.

Durante el encuentro se analizaron los planes de expansión de la compañía —cliente de la entidad— y se evaluaron alternativas de financiamiento orientadas a ampliar su capacidad instalada y acompañar nuevos proyectos de inversión.

Actualmente, la bodega cuenta con una capacidad de almacenamiento de 2.200.000 litros y produce alrededor de 1.800.000 litros de vino por año, con foco en la elaboración de vinos orgánicos.