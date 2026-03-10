Vendimia 2026: Banco Macro impulsó encuentros de negocios y networking en Mendoza

Banco Macro participó de distintas actividades empresariales que reunieron a referentes del sector público y privado, con el objetivo de promover el desarrollo productivo y generar espacios de intercambio en la provincia.

En el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, Banco Macro participó de distintas actividades empresariales que reunieron a referentes del sector público y privado, con el objetivo de promover el desarrollo productivo y generar espacios de intercambio en la provincia.

La jornada comenzó con la participación de la entidad en el Foro de Inversiones & Negocios 2026, organizado por el Consejo Empresario Mendocino junto al Gobierno de Mendoza. El encuentro reunió a empresarios, inversores y autoridades para analizar oportunidades de crecimiento y fortalecer el entramado productivo local.

Uno de los momentos destacados del foro fue la exposición del especialista en neurociencia Estanislao Bachrach, quien analizó cómo las emociones influyen en la toma de decisiones. Durante su charla, explicó que incluso en ámbitos como los negocios o las inversiones, donde se cree que predominan los procesos racionales, las emociones tienen un rol importante y comprenderlas puede ayudar a tomar decisiones más conscientes.

Por la noche, las actividades continuaron con una experiencia exclusiva en la “Chachingo Wine Fair – Park Hyatt Edition”, donde Banco Macro reunió a referentes del ámbito empresarial nacional y provincial. La propuesta celebró el espíritu de la Vendimia combinando gastronomía y vinos de alta gama junto al reconocido enólogo Alejandro Vigil.

Durante el encuentro, los invitados compartieron un espacio de networking junto a directivos de la entidad encabezados por su CEO, Juan Parma, en una velada pensada para fortalecer vínculos y generar nuevas oportunidades de relacionamiento.

Con estas iniciativas, Banco Macro reafirmó su compromiso con el desarrollo de las economías regionales y su presencia en los espacios donde se impulsan inversiones y se generan oportunidades para Mendoza.