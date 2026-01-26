Valentina presentó su propio vino: San Martín lanzó el primer Vino de la Reina de la Vendimia

La reina de la Vendimia de General San Martín 2026, Valentina Rosalez, presentó su propio vino Bonarda, una iniciativa inédita que une vitivinicultura, identidad local y promoción cultural. La partida inicial será de 5.200 botellas, elaboradas por una bodega del departamento.

En un hecho sin precedentes para la Vendimia mendocina, el departamento de General San Martín presentó oficialmente el Vino de la Reina, un Bonarda que lleva el nombre y la imagen de su soberana 2026, Valentina Rosalez. El lanzamiento se realizó en el Templo del Vino, y marca un hito en la articulación entre la celebración vendimial y la producción vitivinícola local.

La iniciativa posiciona a San Martín como departamento pionero en la integración de la industria del vino, la identidad territorial y la promoción turística y cultural, poniendo en valor el trabajo de los productores locales.

Del acto participaron la reina departamental Valentina Rosalez; el intendente Raúl Rufeil; el secretario de Gobierno, Mauricio Petri; y Sharbel Morcos, representante de Bodegas Morcos, firma responsable de la elaboración del vino.

Durante la presentación, Petri destacó el carácter innovador del proyecto y remarcó que San Martín es el primer municipio que homenajea a su reina con un producto elaborado por sus propios productores. “Es un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo de quienes sostienen la vitivinicultura local”, expresó.

En la misma línea, el intendente Rufeil subrayó la necesidad de defender y visibilizar la producción mendocina, especialmente en un contexto complejo para el sector. “Un vino elaborado por una bodega local, con la imagen de la reina, es una forma concreta de acompañar a nuestros productores y de fortalecer el Plan Bonarda y lo nuestro”, afirmó.

Visiblemente emocionada, Valentina Rosalez aseguró que el proyecto representa los valores del departamento. “Esfuerzo, identidad y mucho trabajo son palabras que reflejan lo que es la vitivinicultura en San Martín. Tener un vino que nos represente como departamento es algo muy especial”, expresó la soberana.

Por su parte, Sharbel Morcos agradeció la posibilidad de formar parte de la propuesta y destacó la importancia de poner en valor el trabajo de las bodegas locales. “Este proyecto une producción, identidad y reconocimiento, algo fundamental para quienes trabajamos en el sector”, señaló.

El Vino de la Reina es un Bonarda del que se fraccionará una partida inicial de 5.200 botellas. Actualmente, el vino es un obsequio de la familia Morcos, aunque desde el Municipio informaron que durante el año se avanzará en su adquisición y regulación, con el objetivo de darle continuidad al proyecto en futuras ediciones.

Con esta acción, el departamento de San Martín refuerza su compromiso con la identidad productiva, la promoción de sus bodegas y el acompañamiento a quienes sostienen la cultura del vino.