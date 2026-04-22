Una jornada de rugby, valores y memoria: así se vivió el Encuentro Güido Domínguez  

El sonido de las risas, las corridas en la cancha y el entusiasmo de cientos de chicos marcaron el ritmo de una jornada especial en el Club Banco Mendoza. Allí se llevó a cabo la sexta edición del Encuentro Güido Domínguez, un evento que ya se convirtió en un clásico del rugby infantil mendocino.

Con casi 800 jugadores en cancha, el predio se llenó de camisetas de distintos colores y acentos que llegaron desde diferentes puntos de Mendoza, San Juan y San Luis. Pero más allá de los partidos, el verdadero protagonista fue el espíritu del encuentro: compartir, aprender y disfrutar.

El evento rindió homenaje a Güido Domínguez, una figura fundamental en la historia del rugby del club. Su impulso fue clave para consolidar la disciplina en la institución, y hoy su legado sigue vivo en cada nueva edición.

La jornada se desarrolló con normalidad y con una gran convocatoria. Juegos, actividades recreativas y mucho compañerismo formaron parte de una propuesta pensada para que los más chicos vivan el deporte desde el disfrute.

Año tras año, el encuentro crece no solo en cantidad de participantes, sino también en el compromiso de quienes lo hacen posible. Organizadores, familias y colaboradores se suman para sostener un espacio que va más allá del rugby: un lugar donde los valores y la memoria se ponen en juego en cada pase.