Una fiesta en las calles de Mendoza: más de 2000 mujeres corrieron la carrera de McDonald’s Run

Por primera vez en la provincia se corrió McDonald’s Run, una carrera de dirigida a mujeres con ganas de correr, superarse, disfrutar y compartir. El 5 de octubre será el turno de Buenos Aires y aún quedan cupos para anotarse.

El domingo pasado, la ciudad de Mendoza fue por primera vez escenario de la tradicional carrera de McDonald’s, la más grande de mujeres, en América Latina. Además de esta icónica fecha, Buenos Aires

también tendrá una nueva edición de la McDonald’s Run. El evento se llevará a cabo el 5 de octubre a las 8:00 hs en San Isidro, para que más mujeres se sumen a este desafío deportivo. Las inscripciones continúan abiertas acá.

La iniciativa convoca anualmente a mujeres de todas las edades para aprovechar una jornada llena de entrenamiento y emoción compartida. Entre las participantes de Mendoza, también se sumaron mujeres con movilidad reducida, alguna discapacidad motriz o visual, desafiándose y celebrando este gran evento de running en la ciudad.

La largada fue a las 9 horas en el Parque Cívico Este, ubicado en el corazón de la ciudad, para que las más de 2000 participantes pudieran disfrutar de circuitos de 5K y 10K por los principales puntos del municipio.

Esta iniciativa de McDonald’s lleva 13 años en el país. Se originó con la idea de crear un espacio deportivo femenino en el que cualquier mujer que quiera participar puede anotarse, tenga experiencia o no.

Las ganadoras de la jornada en la categoría 10K fueron Lorena Cuello, Elisa Noelia Abarca y Pamela Araneo; y las ganadoras de la categoría 5K fueron Dana Herrera, Micaela Aranda y Cecilia Gil.

Acá, todas las ganadoras por categoría

“En McDonald’s buscamos promover el bienestar y el disfrute a través del deporte. Y la respuesta en Mendoza superó todas nuestras expectativas. Fue muy emocionante ver a tantas mujeres compartiendo un domingo distinto, desafiándose y haciendo red en esta experiencia. Es un orgullo haber desarrollado esta iniciativa por primera vez en la provincia y esperamos que se convierta en una tradición en los próximos años”, expresó Fernando Arango, Gerente de Comunicaciones de McDonald’s.

La carrera fue ideada también de acuerdo a ejes sustentables. A lo largo del predio, se distribuyeron “M de acopio” para que las personas puedan dejar allí materiales reciclables. Además, las medallas finisher de las corredoras se produjeron con materiales reutilizables.