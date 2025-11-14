Uber pone en marcha en Mendoza un piloto único para desalentar el alcohol al volante

El objetivo es claro: incentivar a que los mendocinos planifiquen sus salidas sin utilizar el auto, reduciendo así la posibilidad de incidentes viales asociados al alcohol.

En una apuesta fuerte por la seguridad vial y la innovación social, Uber eligió a Mendoza para lanzar un proyecto pionero destinado a prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol. La iniciativa, presentada oficialmente en la capital provincial, combina investigación, tecnología y trabajo conjunto entre el sector público y privado.

El anuncio reunió al intendente Ulpiano Suárez, representantes de Bodegas de Argentina, Cervecería y Maltería Quilmes, y autoridades de la compañía. También participaron Trendsity y el equipo de neurociencia aplicada de INECO, responsables de aportar evidencia científica clave para comprender cómo se toman decisiones en contextos de ocio y consumo de bebidas alcohólicas.

“Tenemos un vínculo de trabajo y confianza con Mendoza desde hace años. Por eso quisimos que esta ciudad fuera la primera en implementar una propuesta que busca acompañar, a través de la tecnología, un cambio real en los hábitos de movilidad,” destacó Eli Frías, directora de Uber para el Cono Sur. Según explicó, la iniciativa surge de una alianza con especialistas que permitieron identificar momentos en los que las personas están más expuestas a tomar decisiones riesgosas.

El programa funcionará los fines de semana entre el 13 de noviembre y el 20 de diciembre, en dos puntos de la vida nocturna local: la calle Arístides y el municipio de Luján de Cuyo. En estas zonas, los usuarios recibirán notificaciones en momentos clave y podrán acceder a descuentos especiales en sus viajes, una estrategia que ya mostró resultados positivos en una fase preliminar.

El objetivo es claro: incentivar a que los mendocinos planifiquen sus salidas sin utilizar el auto, reduciendo así la posibilidad de incidentes viales asociados al alcohol.

Con esta propuesta, Uber refuerza la importancia de la cooperación multisectorial para promover hábitos más responsables en la vía pública.