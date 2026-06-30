Uber cumple 10 años en Argentina y apuesta por Mendoza con el regreso de Uber Eats

Uber presentó una nueva etapa de expansión en la provincia con el relanzamiento de Uber Eats. La propuesta busca ampliar el alcance de la plataforma e integrar en una misma experiencia servicios vinculados a movilidad, delivery y gastronomía.

En el marco de sus 10 años de actividad en Argentina y ocho años de presencia en Mendoza, Uber presentó una nueva etapa de expansión en la provincia con el relanzamiento de Uber Eats. La propuesta busca ampliar el alcance de la plataforma e integrar en una misma experiencia servicios vinculados a movilidad, delivery y gastronomía.

La presentación se realizó durante un encuentro que reunió a representantes del sector privado, autoridades y actores del ecosistema local. Allí, la empresa ratificó su compromiso de continuar desarrollando iniciativas que impulsen la actividad económica y acompañen el crecimiento del comercio mendocino.

Desde Uber destacaron el papel que tuvo Mendoza en la incorporación de nuevas alternativas dentro del ecosistema de movilidad y señalaron que la provincia sigue siendo un mercado clave dentro de su estrategia de crecimiento.

A lo largo de estos ocho años, la compañía consolidó su presencia en territorio mendocino a través del crecimiento de su comunidad de usuarios y socios conductores. En este nuevo escenario, el regreso de Uber Eats apunta a generar más oportunidades para restaurantes y locales gastronómicos, permitiéndoles ampliar su alcance y llegar a nuevos consumidores.

Además, explicaron que uno de los ejes del relanzamiento estará puesto en acompañar especialmente a pequeñas y medianas empresas y comercios de cercanía, mediante herramientas digitales, acceso a datos y mayor exposición dentro de la aplicación.

Actualmente, Uber opera en más de 50 ciudades del país y anticipó que continuará fortaleciendo soluciones orientadas a crear oportunidades económicas, acompañar a los comercios y adaptarse a las nuevas formas de consumo.