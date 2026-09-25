Tras el exitoso callejero, el Karting Mendocino vuelve a San Martín: un plan ideal para disfrutar en familia

El campeonato provincial disputará este domingo 27 de septiembre su sexta fecha en el Kartódromo Ciudad de San Martín. Habrá actividad desde las 10 y entradas generales a $7.000, mientras que menores de 10 años y jubilados ingresarán gratis.

Después de su exitoso paso por el circuito callejero, el Campeonato Mendocino de Karting vuelve a la pista este domingo 27 de septiembre para disputar su sexta fecha de la temporada.

La jornada comenzará a las 10 de la mañana en el Kartódromo Ciudad de San Martín, ubicado dentro del complejo del autódromo local, donde los fanáticos del automovilismo zonal podrán disfrutar de una jornada cargada de adrenalina y competencia.

La propuesta apunta también a convertirse en un plan para disfrutar en familia, con una alternativa accesible para pasar el día al aire libre y acompañar a los pilotos en una nueva fecha del campeonato.

Cuánto cuestan las entradas

Las entradas generales para adultos tendrán un valor de $7.000, mientras que los menores de 10 años y los jubilados ingresarán gratis.

Además, quienes asistan podrán llevar su propio mate y conservadora para disfrutar de la jornada en el predio. También habrá puestos gastronómicos para quienes prefieran comprar comida y bebida durante el evento.

Con velocidad, competencia y una propuesta pensada para compartir, el Karting Mendocino prepara su regreso al trazado de San Martín después de la experiencia del callejero.