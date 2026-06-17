Toy Story 5 tuvo su función especial en Cinemacenter

En una función especial presentada por Canal 9, los invitados pudieron disfrutar antes que nadie de Toy Story 5, la nueva aventura de los juguetes más queridos de Pixar.

La espera terminó para los fanáticos de la saga. En una función especial presentada por Canal 9, los invitados pudieron disfrutar antes que nadie de Toy Story 5, la nueva aventura de los juguetes más queridos de Pixar.

Familias, fanáticos de la saga y amantes de la animación disfrutaron de una jornada cargada de emoción, nostalgia y diversión, en la que pudieron reencontrarse con Woody, Buzz Lightyear y los personajes que marcaron a varias generaciones.

La experiencia comenzó incluso antes de ingresar a la sala, ya que los asistentes compartieron distintas actividades y se sorprendieron con la presencia de los personajes de la película, interpretados por el equipo de “Con Alegría Eventos”, que aportó color y entretenimiento al encuentro.

Con risas, aplausos y momentos emotivos, la nueva entrega de la exitosa franquicia volvió a demostrar por qué es una de las historias más queridas del cine animado.

Así, Toy Story 5 tuvo una cálida recepción en Mendoza, en una función especial que reunió a niños y adultos para celebrar una aventura que sigue emocionando a públicos de todas las edades.