TN en San Martín: jubilados, personas con discapacidad y menores de 10 años entrarán gratis ¿cómo tienen que hacer?

Jubilados y personas con discapacidad podrán ingresar sin cargo y por un acceso diferencial a la gran final del Turismo Nacional en el Autódromo de San Martín, con acreditación anticipada y un sistema pensado para agilizar y mejorar su experiencia durante los tres días del evento.
El Autódromo Ciudad de San Martín se prepara para recibir a miles de fanáticos este fin de semana en el Gran Premio Coronación Copa Olca Rental del Turismo Nacional (TN) y la final del Turismo Carretera 2000, dos de las competencias más esperadas del calendario motor.
Ante la masiva convocatoria prevista, la producción del evento dispuso un sistema de acceso diferencial y gratuito para jubilados y personas con discapacidad, con el objetivo de agilizar la entrada y garantizar una experiencia más cómoda y segura.
El ingreso exclusivo para este público será por la Puerta N° 2 del autódromo, ubicada sobre calle Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, el acceso que conduce al Centro de Congresos. Allí se controlará la acreditación correspondiente.
Jubilados y personas con discapacidad: acreditación anticipada y requisitos
Las entradas sin cargo deberán retirarse de manera anticipada:
-
Días: jueves y viernes previos al evento
-
Horario: de 9 a 19
-
Requisitos:
-
Jubilados: DNI y carnet de jubilado
-
Personas con discapacidad: DNI y CUD
-
El trámite es presencial y debe ser realizado por los titulares. En el lugar se colocará un precinto que permitirá el ingreso durante los tres días del evento.
Menores de 10 años: cómo será el acceso
La organización también confirmó las condiciones para el público infantil:
-
Menores de 10 años no pagan entrada.
-
Deben ingresar acompañados por un adulto responsable.
-
La ubicación del menor dependerá del tipo de entrada que posea el adulto:
-
Si el adulto tiene entrada general → el niño accede a sector general.
-
Si el adulto cuenta con pase a boxes → el menor podrá ingresar a boxes con él.
-