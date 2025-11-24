TN en San Martín: jubilados, personas con discapacidad y menores de 10 años entrarán gratis ¿cómo tienen que hacer?

Jubilados y personas con discapacidad podrán ingresar sin cargo y por un acceso diferencial a la gran final del Turismo Nacional en el Autódromo de San Martín, con acreditación anticipada y un sistema pensado para agilizar y mejorar su experiencia durante los tres días del evento.

El Autódromo Ciudad de San Martín se prepara para recibir a miles de fanáticos este fin de semana en el Gran Premio Coronación Copa Olca Rental del Turismo Nacional (TN) y la final del Turismo Carretera 2000, dos de las competencias más esperadas del calendario motor.

Ante la masiva convocatoria prevista, la producción del evento dispuso un sistema de acceso diferencial y gratuito para jubilados y personas con discapacidad, con el objetivo de agilizar la entrada y garantizar una experiencia más cómoda y segura.

El ingreso exclusivo para este público será por la Puerta N° 2 del autódromo, ubicada sobre calle Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, el acceso que conduce al Centro de Congresos. Allí se controlará la acreditación correspondiente.

Jubilados y personas con discapacidad: acreditación anticipada y requisitos

Las entradas sin cargo deberán retirarse de manera anticipada:

Días: jueves y viernes previos al evento

Horario: de 9 a 19

Requisitos: Jubilados: DNI y carnet de jubilado Personas con discapacidad: DNI y CUD



El trámite es presencial y debe ser realizado por los titulares. En el lugar se colocará un precinto que permitirá el ingreso durante los tres días del evento.

Menores de 10 años: cómo será el acceso

La organización también confirmó las condiciones para el público infantil: