TN en San Martín: habilitaron la venta de entradas físicas y se pueden comprar sin pagar costo por servicio

La venta de entradas para la nueva fecha del Turismo Nacional (TN) en Mendoza ya está habilitada de manera presencial. La competencia se disputará el 10 y 11 de octubre en el Autódromo Ciudad de San Martín, donde se espera una importante convocatoria de público.

Las localidades tienen un valor de $30.000 para el sector General y de $60.000 para Boxes. Además, la organización confirmó un beneficio para las familias: los jubilados y los niños de hasta 10 años inclusive podrán ingresar gratis al sector General.

Dónde comprar las entradas físicas

Una de las principales ventajas de adquirir las entradas en los puntos de venta presenciales es que no se abona el costo por servicio que aplican las plataformas de venta online.

Los tickets pueden conseguirse en distintos puntos de Mendoza, San Martín y San Rafael:

Ciudad de Mendoza

Mendoza Kart: Pérez Cuesta 80, al lado del casino, estacionamiento oeste.

San Martín

Daniel Girala Neumáticos: Lavalle 951.

Daniel Girala Automotores: avenida Boulogne Sur Mer.

Fernández Autos: Tucumán 18.

Pinturería Arco Iris: avenida Leandro N. Alem 229.

Suspensión San Martín: Remedios de Escalada 590.

Municipalidad de General San Martín: Alem y 25 de Mayo.

Convoy: Parque Sarmiento.

Sr. Churrasco.

San Rafael

Antolín Competición.

Recomiendan comprar las entradas con anticipación

Desde la organización recomendaron adquirir las localidades anticipadamente para aprovechar los valores de la venta previa, ya que los precios en la taquilla del autódromo serán considerablemente más elevados.

De esta manera, los fanáticos del automovilismo que quieran asistir a la fecha del TN en San Martín pueden asegurarse su lugar con anticipación y, en el caso de quienes compren de manera presencial, evitar además el costo adicional por servicio.