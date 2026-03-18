Tierras Altas: vinos, gastronomía y experiencias en la bodega que muchos artistas eligen al visitar Mendoza

Ubicada en Luján de Cuyo, esta bodega boutique combina tradición familiar, vinos de gran personalidad y una propuesta gastronómica destacada. Con una agenda activa de eventos y una experiencia cuidada en cada detalle, se ha convertido en una parada cada vez más elegida por turistas, mendocinos y distintas figuras que visitan la provincia.

En una provincia donde el vino es protagonista y cada bodega cuenta su propia historia, Tierras Altas se consolida como una de las propuestas boutique que más sorprenden a quienes visitan Mendoza.

Ubicada en Luján de Cuyo, esta bodega familiar combina tradición vitivinícola con una mirada moderna y dinámica. El resultado es un espacio cuidado en cada detalle, donde el vino, la gastronomía y las experiencias se integran para ofrecer algo distinto dentro del circuito enoturístico mendocino.

Uno de los pilares del proyecto es su propuesta enológica, que se expresa en dos líneas bien definidas.

Por un lado, Tierras Altas, su línea tradicional, que representa elegancia, equilibrio y la excelencia clásica de los grandes vinos de Mendoza.

Por otro, Contrabando, una línea más experimental y audaz, con vinos de espíritu más jugado, partidas limitadas y estilos que buscan sorprender al consumidor.

Pero Tierras Altas no es solo vino. La bodega también se destaca por su propuesta gastronómica, que se ha ganado muy buenos comentarios entre quienes la visitan. Con una cocina pensada para acompañar y potenciar los vinos de la casa, el restaurante se ha convertido en otro de los grandes atractivos del lugar.

A esto se suma una agenda cada vez más activa de eventos culturales, gastronómicos y musicales, que han transformado a la bodega en un espacio vivo, siempre en movimiento. Esta dinámica ha contribuido a que cada vez más mendocinos y turistas la elijan como punto de encuentro.

En los últimos años, además, numerosas personalidades que visitan Mendoza han pasado por Tierras Altas, atraídas por su propuesta y su ambiente relajado. Entre ellos se encuentran artistas como Rusherking, Natalie Pérez, Joaquín Levinton, Mateo Sujatovich (Conociendo Rusia), Silvestre y la Naranja, Roberto Moldavsky y el reconocido DJ Mariano Mellino, además de deportistas y figuras del ámbito cultural.

Quienes llegan a Tierras Altas suelen destacar la belleza del lugar, el cuidado de sus vinos, la gastronomía y la calidez de la experiencia. Esa combinación ha hecho que la bodega crezca de forma sostenida dentro del turismo del vino.

Con una identidad que mezcla tradición familiar, creatividad y una fuerte vocación por generar experiencias, Tierras Altas continúa consolidándose como una de esas bodegas que sorprenden y que, para muchos visitantes, terminan convirtiéndose en una parada obligada al recorrer Mendoza.