Supervielle renueva su identidad y sorprende con una propuesta que transforma la experiencia financiera cotidiana

Bajo el concepto “Te sigue el ritmo”, la nueva identidad expresa, mucho más que un cambio de imagen, es el reflejo de la evolución de Supervielle y la integración de las capacidades de Grupo Supervielle. La propuesta conecta la gestión financiera cotidiana, las finanzas familiares y las inversiones, incorpora más facilidades de atención y gestión con inteligencia artificial y pone a través de su servicio de Banking as a Service capacidades bancarias y tecnológicas al servicio de otras empresas.

Supervielle presentó su nueva identidad visual y una propuesta de valor disruptiva que refleja la evolución de su negocio hacia un ecosistema financiero integrado diseñado para acompañar las necesidades, los hábitos y los proyectos de sus clientes. Esta etapa combina la trayectoria y el respaldo del banco con la tecnología y la especialización de las compañías de Grupo Supervielle, para ofrecer experiencias más simples, personales y conectadas.

La propuesta reúne una experiencia renovada en la SuperApp, la funcionalidad SuperFamilia, la conexión con IOL Inversiones y la atención y gestión con inteligencia artificial. A su vez, mediante Supervielle PollenX, su servicio de Banking as a Service, Supervielle pone sus capacidades financieras y tecnológicas a disposición de empresas, fintechs y plataformas digitales para que puedan incorporarlas en sus propios productos y servicios.

“La vida financiera de nuestros clientes cambió y nuestro desafío es evolucionar con ella. La una nueva identidad representa un Supervielle que integra capacidades, simplifica decisiones y conecta soluciones para las personas, las familias y las empresas. ‘Te sigue el ritmo’ expresa ese compromiso: acompañar los nuevos hábitos y expectativas de nuestros clientes, combinando la trayectoria y solidez de la banca con la innovación y agilidad del ecosistema digital.”, afirmó Gustavo Manriquez, CEO de Banco Supervielle.

Una experiencia que conecta distintas necesidades financieras

La evolución de la SuperApp permite personalizar los accesos y las prioridades de uso según las preferencias y las operaciones más frecuentes de cada cliente.

Entre las soluciones de esta propuesta se encuentra SuperFamilia, una funcionalidad diseñada para conectar las cuentas de integrantes de una familia o de personas con vínculos cercanos y facilitar su organización financiera desde un mismo lugar. Según los roles y permisos habilitados, permite enviar y solicitar dinero, programar mensualidades y configurar límites de uso, entre otras opciones.

SuperFamilia también contempla la posibilidad de abrir cuentas digitales para adolescentes de entre 13 y 17 años, combinando autonomía con acompañamiento. También es posible incorporar las cuentas de familiares adultos mayores que cobren su jubilación para poder asistirlos fácilmente. La gestión compartida se basa en los permisos que cada persona autoriza, preservando la titularidad de su cuenta y la decisión sobre qué información y productos compartir.

La conexión con IOL Inverbsiones, compañía de Grupo Supervielle con más de 25 años de trayectoria y más de 2.5 millones de usuarios con cuenta, vincula la experiencia bancaria con una plataforma especializada en inversiones. Desde los canales digitales de Supervielle, los clientes pueden acceder al entorno de IOL e invertir en todas sus alternativas, de acuerdo con sus objetivos y perfil inversor. Esta integración combina las capacidades del banco con la tecnología y la especialización de IOL para acompañar tanto la gestión cotidiana del dinero como las decisiones de inversión.

La propuesta de atención incorpora, además, inteligencia artificial a través de WhatsApp para responder consultas y resolver gestiones, conservando la posibilidad de acceder a la atención de un ejecutivo. Así, Supervielle combina nuevas herramientas digitales con el acompañamiento humano.

Capacidades financieras al servicio de los negocios de otras empresas

Esta evolución también se proyecta hacia empresas, fintechs y plataformas digitales mediante el lanzamiento de Supervielle PollenX, la propuesta de Banking as a Service y finanzas embebidas de Supervielle.

A través de interfases tecnológicas (APIs) y modelos flexibles de integración, las compañías pueden incorporar servicios financieros en sus propios productos, procesos y experiencias. El enfoque parte de las necesidades de cada negocio y combina las capacidades bancarias, financieras y tecnológicas de Supervielle para construir soluciones junto con cada empresa.

De esta manera, Supervielle acompaña a las organizaciones en el desarrollo de nuevos productos, experiencias para sus clientes y oportunidades de negocio.

Una nueva identidad que expresa la evolución de Supervielle

La nueva imagen hace visible un proceso de transformación que Supervielle viene desarrollando a través de iniciativas, como su Cuenta Remunerada y su tienda propia en Mercado Libre, y que continúa con la evolución de la SuperApp, SuperFamilia, la integración con IOL y el desarrollo de Banking as a Service.

“Te sigue el ritmo” expresa el compromiso que une estas iniciativas: escuchar a los clientes y evolucionar junto con ellos, combinando la confianza construida a lo largo de más de 130 años con nuevas capacidades para acompañar su vida cotidiana.