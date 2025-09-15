Se viene una nueva edición de la Natural Race en Mendoza

El piedemonte mendocino será sede de una nueva edición del Natural Race que se correrá el próximo 21 de septiembre con distancias de 5, 10, 15, 21 y 42 kilómetros.

El próximo 21 de septiembre se correrá la cuarta edición de la Natural Race, una destacada carrera de trail running que recorre los paisajes del Piedemonte Mendocino.

Con distancias de 5, 10, 15, 21 y 42 kilómetros, la competencia promete ser una experiencia única en contacto con la naturaleza, pensada para disfrutar en familia y con amigos.

Se esperan más de 2.000 corredores, muchos provenientes de otras provincias, lo que refuerza el valor turístico del evento. Desde el municipio y el gobierno provincial destacan el impacto positivo en la economía local y la promoción de Mendoza como destino deportivo, cultural y gastronómico.

“La Natural Race es la carrera de trail running más importante del oeste argentino”, afirmaron los organizadores, que trabajan junto al gobierno para ofrecer una experiencia completa y segura

La presentación oficial del evento se realizó en la tienda de Vaypol, donde organizadores y autoridades compartieron detalles de la carrera y reafirmaron el compromiso de brindar una experiencia de calidad para los participantes.