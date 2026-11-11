Se reprograma la PEÑAZA: será el sábado 28/11 en la Nave Cultural

La decisión se enmarca en una revisión integral de las condiciones necesarias para el desarrollo del evento, considerando especialmente el escenario climático proyectado para la temporada estival 2026-2027, caracterizado por la presencia del fenómeno de El Niño de elevada intensidad.

La Universidad Maza informa que la primera edición de PEÑAZA, prevista inicialmente para el 14 de noviembre, se realizará finalmente el sábado 28 de noviembre, a las 19 h, en la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza. La propuesta invita a disfrutar de una gran peña folclórica con música en vivo, danzas, gastronomía y muchas sorpresas.

Grandes artistas mendocinos se suman a la peña solidaria de la Universidad Maza



En esta edición, tres destacadas propuestas de la escena musical mendocina se subirán al escenario para compartir su talento y celebrar nuestras raíces: La Rienda, Thierra y Juan Matías.

La propuesta artística, diseñada por Art Experience, reunirá distintas expresiones del folklore argentino, en un espectáculo que combina música y danzas para celebrar nuestra identidad y rendir homenaje a las tradiciones populares en el marco del Día de la Tradición.

Tres propuestas musicales para celebrar nuestras raíces

La Rienda es un reconocido grupo de folclore nacido en Mendoza en 2009. Su propuesta se distingue por fusionar la música popular y las danzas tradicionales argentinas con la armonía y la tecnología de instrumentos modernos. Con una especial conexión con el baile y los bailarines, el conjunto ofrece un espectáculo pensado para disfrutar, cantar y bailar al ritmo de nuestra música.

Thierra es una agrupación vocal de folclore melódico nacida en Mendoza a fines de 2023, por iniciativa de Lucas Puebla. Su propuesta combina la esencia del folclore tradicional con expresiones musicales contemporáneas, a través de un repertorio nacional diverso y un sello propio. Cada presentación, denominada “El sentir de la Thierra”, celebra la identidad, la pasión por nuestras raíces y el vínculo con la música de nuestra tierra.

Juan Matías Arnulfi es cantante y compositor mendocino, con una trayectoria que lo ha llevado a escenarios como el Teatro Independencia, el Teatro Ópera de Buenos Aires y el Auditorio de Radio Nacional. Su música combina tradición y sensibilidad, con composiciones propias como “Canción Azul”, dedicada a su hijo y que promueve la inclusión y la conciencia sobre el autismo, y “6 Cuerdas”, un homenaje a su abuelo y al legado musical familiar.

Una conducción con identidad mendocina

La conducción y animación de PEÑAZA estará a cargo de reconocidos locutores y locutoras de Mendoza, quienes pondrán su profesionalismo y entusiasmo al servicio de esta celebración. También participarán docentes y estudiantes de la carrera de Locución de la Universidad Maza, sumándose a esta gran velada que busca integrar a toda la comunidad universitaria.

Sabores para todos los gustos

La propuesta gastronómica será otro de los atractivos de la jornada, con alternativas variadas y accesibles para disfrutar en familia y con amigos.

Estarán presentes los food trucks de Lombardo, Cono Creps, Verde Pistacchio Helados Artesanales, Vintruck – Cócteles de Autor y Cervecería Artesanal Pirca, que ofrecerán distintas opciones de comidas y bebidas para acompañar la celebración.

Una peña que nos encuentra, una comunidad que se compromete

PEÑAZA es mucho más que un encuentro cultural: es una iniciativa solidaria impulsada por la Universidad Maza para difundir y contribuir al Fondo de Becas Estudiantiles, destinado a brindar oportunidades a jóvenes que necesitan apoyo económico para continuar y finalizar sus estudios universitarios.

Cada entrada, cada participación y cada aporte contribuyen a que más estudiantes puedan hacer realidad su proyecto de formación profesional.

La invitación está abierta a toda la comunidad: una oportunidad para encontrarnos, disfrutar de nuestra música y tradiciones y, sobre todo, comprometernos con la educación.

PEÑAZA – Una peña que nos encuentra, una comunidad que se compromete.

Entradas anticipadas: $7.700. Disponibles a través de EntradaWeb (https://www.entradaweb.com.ar/evento/6afb5350/step/1).

Entradas en taquilla: $9.000.

Menores de 5 años ingresan sin cargo.

El predio contará con estacionamiento privado y gratuito, con ingreso por calle Cañadita Alegre.