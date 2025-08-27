Schoenstatt celebró la coronación de María con una multitudinaria misa

El Movimiento Apostólico de Schoenstatt reunió a miles de fieles en una jornada de fe y devoción que tuvo lugar en el santuario mendocino.

Con un predio colmado de familias, parroquias y comunidades provenientes de diferentes puntos de la provincia, el Movimiento Apostólico de Schoenstatt vivió una jornada de profunda devoción con la tradicional coronación de María, una ceremonia que los organizadores definieron como “una fiesta de toda la Iglesia”, que trasciende al propio movimiento.

En el marco del Año Jubilar, la ceremonia se realizó en el santuario de Schoenstatt en Mendoza, y trascendió al propio movimiento y convocando a fieles de distintas diócesis. “Somos muchísimos, no tenemos un número exacto, pero basta con mirar el predio para ver la magnitud de esta celebración”, expresaron desde la organización.

La coronación de María no solo tuvo un profundo sentido espiritual, sino que también fue vivida como un gesto de unidad, consuelo y esperanza. Los fieles explicaron que este acto representa el reconocimiento de la Virgen como madre y educadora, en línea con la enseñanza del padre José Kentenich, fundador del movimiento en Alemania. “Él coronaba a la Mater para darnos cobijo, para guiarnos y transformar nuestros corazones”, recordaron durante la celebración.

La jornada culminó con una misa multitudinaria en la que los cantos, las oraciones y el fervor popular marcaron el clima de devoción. El momento más esperado fue el gesto simbólico de colocar la corona a la imagen de la Virgen, acto central de la ceremonia que emocionó a los presentes.