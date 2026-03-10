Sancor Seguros celebró sus 80 años acompañando la Fiesta Nacional de la Vendimia

La aseguradora volvió a organizar, junto al Park Hyatt Mendoza, la tradicional Gala de las Reinas, un encuentro que rinde homenaje a las representantes departamentales.

La 90° Fiesta Nacional de la Vendimia tuvo este año un condimento especial para Sancor Seguros, que celebró sus 80 años de trayectoria acompañando una vez más uno de los eventos culturales y productivos más importantes del país.

En ese marco, la aseguradora volvió a organizar, junto al Park Hyatt Mendoza, la tradicional Gala de las Reinas, un encuentro que desde hace casi tres décadas rinde homenaje a las representantes departamentales que participan en la elección de la Reina Nacional de la Vendimia. La velada reunió a autoridades de la compañía, clientes, productores asesores e invitados especiales del ámbito político y empresarial.

Entre los presentes estuvieron el presidente de SANCOR SEGUROS, Carlos Casto; la presidenta de Prevención ART, María Victoria Szychowski; el presidente de Prevención Salud, Federico Ariel; y el CEO del Grupo, Alejandro Simón, quienes participaron de la celebración que forma parte de la agenda oficial vendimial.

Además de la gala, directivos e invitados especiales de la compañía vivieron otro de los momentos emblemáticos de la fiesta: el tradicional Carrusel de Vendimia, que siguieron desde las terrazas del hotel, en pleno centro de la Ciudad de Mendoza.

Desde la empresa destacaron que la Vendimia representa mucho más que la cosecha de la uva. Se trata de una celebración que refleja la identidad, el trabajo y el esfuerzo de las comunidades que sostienen la industria vitivinícola, reconocida internacionalmente por la calidad de sus productos.

En este contexto, reafirmó su compromiso con las economías regionales y con Mendoza, acompañando una festividad que forma parte del patrimonio cultural argentino y que, año tras año, convoca a miles de personas para celebrar la historia y la producción de la provincia.