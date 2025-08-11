“Queremos que cada niño se lleve una sonrisa”: llega la feria del Día del Niño más grande de Mendoza

Será el 15, 16 y 17 de agosto en Las Heras, con shows, personajes, sorteos gratuitos, parque de diversiones y más de 350 puestos para toda la familia.

Las Heras se prepara para vivir una de las celebraciones más esperadas del año: la Feria del Día del Niño más grande de toda Mendoza, organizada por la Municipalidad de Las Heras junto a la

Asociación de Feriantes y Vendedores de Mendoza. El evento se desarrollará los días 15, 16 y 17 de agosto en calle Pescadores y Acceso Norte, desde las 10 de la mañana hasta que se vaya

el último visitante.

Con más de 350 puestos, la feria ofrecerá una amplia variedad de productos a precios súper accesibles y pensados para todo tipo de bolsillo, incluyendo juguetes tradicionales, ropa infantil, para adolescentes y adultos, golosinas, artículos de decoración, artesanías y entretenimiento para todos los gustos.

Además, se podrá disfrutar de una propuesta recreativa única en la provincia, que incluye:

Gran parque de diversiones

El clásico Tren de la Alegría

Shows en vivo para chicos y grandes

Más de 100 sorteos gratuitos

Cabina de fotos gratis

Globología, payasos, bandas en vivo

Chocolatada gratuita ofrecida por el Ejército Argentino

Un robot con luces LED que recorrerá la feria

Y los favoritos de todos los niños: ¡Capibara, Stitch y Labubu estarán presentes junto a Mickey y Minnie para sacarse fotos, bailar y compartir momentos inolvidables!

“Un espacio para celebrar la infancia y también el trabajo”

Moira, presidenta de la Asociación de Feriantes y Vendedores de Mendoza, expresó: “Queremos que cada niño se lleve una sonrisa, que vuelva a jugar, a compartir en familia, a

reencontrarse con la emoción de lo simple. Esta feria es un homenaje a la infancia, pero también a la cultura del trabajo”.

También destacó el impacto que tiene la feria en la economía familiar:

“Gracias al apoyo de la Municipalidad de Las Heras, hoy más de 400 familias pueden trabajar con dignidad, ofrecer sus productos y sentirse parte de una feria que crece año a año. Esta oportunidad significa muchísimo para cada emprendedor que estará presente”.

Además, subrayó el trabajo conjunto que se viene desarrollando con el municipio:

“Estamos trabajando hace más de ocho meses junto a la Municipalidad de Las Heras, día a día, y agradecemos profundamente el apoyo incondicional que nos brindan. Para nosotros es un orgullo que se valore e incorpore lo más importante: la fuente de trabajo. Este acompañamiento es fundamental para las familias lasherinas y de toda la provincia. Tenemos muchos proyectos en marcha para seguir generando empleo digno y estable. Cada feria es una fiesta del esfuerzo y del compromiso de quienes vivimos de esto. Celebramos la niñez, pero también el trabajo”.

Dónde y cuándo

Lugar: Calle Pescadores y Acceso Norte, Las Heras

Fechas: 15, 16 y 17 de agosto

Horario: Desde las 10:00 hs hasta que se vaya el último visitante

Entrada: Libre y gratuita

Con el lema “Pequeños patriotas, grandes sonrisas”, esta feria se posiciona como el evento familiar más importante del mes, ofreciendo una experiencia única donde se combinan el juego, la tradición, el trabajo y la comunidad, con productos para todos los gustos y precios accesibles para que nadie se quede afuera.