Previa del Torneo Clausura 2026 para Independiente Rivadavia: cuotas y análisis

La Lepra finalizó en lo más alto de la tabla de posiciones del Grupo B. Y si bien el equipo cayó eliminado en los octavos de final a manos de Unión, logró sellar su pasaje a la siguiente fase de la Copa Libertadores tras terminar invicto en el Grupo C.

La primera mitad del 2026 resultó ser un gran semestre para Independiente Rivadavia. Tras haber levantado su primer título en la Copa Argentina 2025, la Lepra finalizó en lo más alto de la tabla de posiciones del Grupo B. Y si bien el equipo cayó eliminado en los octavos de final a manos de Unión, logró sellar su pasaje a la siguiente fase de la Copa Libertadores tras terminar invicto en el Grupo C.

Sin embargo, con el Mundial llegando a su fin, los equipos del fútbol argentino ya comienzan a poner la cabeza en la segunda mitad del 2026, más precisamente en el Torneo Clausura. Luego del excelente nivel mostrado por el club hasta el momento, los mendocinos sentirán la tentación de apostar por una consagración de Rivadavia, con ofertas como el código promocional Betano que le dan a los hinchas un impulso inicial para realizar sus apuestas deportivas.

Pero, ¿cómo ven estas plataformas las chances del plantel de alcanzar la gloria en el ámbito local? ¿Y qué podría resultar ser el factor determinante para que las aspiraciones de Alfredo Berti de sumar otra estrella se hagan realidad? Esto es lo que los hinchas pueden esperar de Rivadavia de cara al Clausura.

Rivadavia, candidato en el Grupo B, pero lejos del título en el Clausura

Viniendo de un Apertura notable, donde el equipo perdió apenas dos encuentros de 16, muchos esperarían que Rivadavia tenga grandes posibilidades de repetir dicho éxito y terminar primero en su zona una vez más. Ningún equipo fue tan letal de cara al arco rival, y muchos esperan que Fabrizio Sartori (siete tantos en el Apertura) y Álex Arce (ocho en la Libertadores) puedan revalidar sus impresionantes marcas en lo que va de la temporada.

A pesar de este buen presente, el Azul es considerado por las casas de apuestas tan solo como el quinto máximo candidato de la Zona B. Se perfila a River Plate, Rosario Central, Racing Club y Argentinos Juniors con mayores probabilidades de quedarse con el primer puesto, lo que significa que Rivadavia deberá dar el batacazo una vez más si pretende imponerse ante los demás aspirantes.

De todas formas, los mercados de apuestas no ven al equipo peleando por el trofeo del Clausura, ya que su cuota se sitúa en +3400. Un factor clave detrás de esta caída se debe, sin lugar a dudas, a los tropiezos sufridos en el Apertura, donde Rivadavia quedó afuera en los primeros cruces directos a pesar de su claro dominio en la fase regular.

¿Le pasará factura el desgaste al poderío ofensivo de Rivadavia?

Si bien los simpatizantes de Rivadavia pueden sentir que el equipo está subestimado en los mercados luego de lo demostrado en este arranque de año, el desgaste físico podría convertirse en un condicionante a medida que avance el calendario. El club sigue con vida en la Copa Argentina, tras haber dejado recientemente en el camino a Tigre en los 16vos de final, al mismo tiempo que no puede quitar los ojos de la Copa Libertadores, donde se medirá nada menos que ante Fluminense.

La triple competencia eventualmente empezará a pasar factura a los jugadores, quienes deberán cerrar filas si pretenden ser protagonistas en todos los frentes. Rivadavia cuenta con varias figuras que han sabido aportar goles claves en el transcurso de la temporada, con ocho futbolistas del plantel sumando dos o más gritos en las distintas competiciones. Esa es una tendencia que deberá mantenerse, sobre todo cuando el recambio empiece a ser puesto a prueba.