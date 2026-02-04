Por el éxito en Mendoza, Circo Rodas lanza un 2×1 en entradas: último día lunes 9 de febrero

Tras una temporada exitosa y funciones a sala llena, el Circo Rodas agradece al público mendocino con una promoción especial: 2×1 en entradas, hata el lunes 9 de febrero.

El Circo Rodas atraviesa una de sus temporadas más convocantes en Mendoza y, como forma de celebrar el acompañamiento del público, anuncia una promoción imperdible: entran dos personas y paga una sola.

La acción estará disponible exclusivamente hasta el lunes 9 de febrero, último día para aprovechar el 2×1 en entradas, ideal para disfrutar en familia o con amigos de un espectáculo que combina emoción, humor y destrezas de nivel internacional.

Las funciones son diarias y, de jueves a domingo, el público puede elegir entre doble función a las 19:00 y a las 21:30 horas, lo que permite mayor disponibilidad para disfrutar del show.

Con una propuesta renovada y una gran respuesta del público mendocino, el Circo Rodas continúa consolidándose como uno de los grandes planes culturales y recreativos de la temporada.

Las entradas pueden adquirirse en los puntos de venta habituales. Promoción válida hasta el lunes 9 de febrero.