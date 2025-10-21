Peña folclórica en el Santuario de Schoenstatt celebró tradición, música y comunidad

El sábado, el Santuario de La Puntilla fue escenario de alegría, folclore y comidas típicas.

El sábado 18 de octubre, el Santuario de Schoenstatt de La Puntilla se transformó en el escenario de una alegre y colorida peña folclórica, en una celebración cargada de música, bailes y comidas típicas.

Desde las 20:30 y hasta aproximadamente las 2 de la madrugada, familias, vecinos y fieles se reunieron en el barrio Portal Benegas, en Luján de Cuyo, para disfrutar de una noche de encuentro comunitario.

La programación artística incluyó presentaciones de artistas locales que supieron representar perfectamente la tradición musical en donde el folklore fue protagonista. En paralelo, las familias y amigos pudieron degustar platos regionales y comidas caseras, que permitieron saborear la identidad mendocina con cada bocado.

El evento tuvo un carácter aún más simbólico ya que marcó el 45.º aniversario del movimiento Schoenstatt en la provincia.

El movimiento, que nació en Alemania de la mano del padre Joseph Kentenich en tiempos de la Primera Guerra Mundial, basa su espiritualidad en la entrega personal y el vínculo con María.

Según explicaron los coordinadores del santuario, en Mendoza la instalación fue realizada hace 45 años y pertenece a una red internacional que busca que sus santuarios “hagan sentir como en casa”, donde sea que estén los peregrinos.

La peña ofreció más que música y comida: reforzó la comunión entre quienes forman parte del santuario, sus familias y la comunidad local. El coordinador Fernando Pérez comentó que “como aliados, es un día de alianza para nosotros cada 18”, invitando a conocer “la familia de este santuario” y a vivir “una noche especial”.