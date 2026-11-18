Bajo el concepto “Regalá Palmares para todo tu equipo”, el centro comercial presenta una nueva modalidad de su Gift Card destinada a empresas. Una propuesta digital, flexible y personalizada que permite reconocer a colaboradores y agasajar a equipos de trabajo con la libertad de elegir entre más de 170 locales y distintas experiencias.

Este fin de año, las empresas tienen una nueva alternativa para sorprender a sus equipos. Palmares presenta su Gift Card corporativa, una propuesta que busca transformar los regalos empresariales en una experiencia de elección, ofreciendo a cada colaborador la posibilidad de disfrutar aquello que realmente desea.

Bajo el concepto de campaña “Regalá Palmares para todo tu equipo”, la iniciativa permite que las compañías asignen un monto a cada integrante de su equipo y que cada persona reciba su tarjeta de manera digital, directamente en su correo electrónico.

La propuesta se destaca por su practicidad y flexibilidad. La Gift Card puede utilizarse en los locales adheridos de Palmares, que ofrecen alternativas de indumentaria, gastronomía, beauty, entretenimiento y mucho más. Además, permite realizar compras parciales o totales: si queda saldo disponible después de una operación, puede utilizarse posteriormente en otro local adherido.

¿Cómo conseguir la Gift Card Palmares para empresas?

El proceso es simple y cuenta con el acompañamiento personalizado del equipo Comercial de Palmares:

Contactate: la empresa se comunica con Palmares al 261 758-1406 o a través de WhatsApp. Coordiná: un integrante del equipo Comercial asesora y gestiona las Gift Cards de acuerdo con las necesidades de la compañía. Recibí: cada colaborador recibe su Gift Card por correo electrónico, con el monto asignado por la empresa. Disfrutá: cada destinatario puede utilizarla en los locales adheridos de Palmares, de manera parcial o total.

Las empresas pueden definir libremente el monto de cada tarjeta, adaptando la propuesta a sus presupuestos y objetivos. Se trata de una alternativa especialmente pensada para regalos de fin de año, reconocimientos al personal y acciones especiales con clientes.

Las compañías interesadas en conocer las opciones y coordinar la compra pueden comunicarse directamente con el equipo Comercial de Palmares al 261 758-1406, mediante el siguiente enlace: https://wa.link/ayj24d. Este fin de año, sorprendé con nuestra Gift Card Palmares.

Una Gift Card también para regalar de manera individual

Además de su modalidad corporativa, la Gift Card Palmares está disponible para el público general. Su compra se realiza íntegramente de manera digital desde www.palmares.com.ar.

Para conseguirla, solo hay que ingresar al sitio web, hacer clic en el banner de la Gift Card, elegir el monto, completar los datos de la persona destinataria y seleccionar el medio de pago. La tarjeta llega directamente a quien la recibe.

Esta modalidad tiene un monto mínimo de $50.000 y una vigencia de 90 días desde su activación. Puede utilizarse en los locales adheridos de Palmares, cuyo listado está disponible en www.palmares.com.ar.

Acerca de Palmares

Desde hace más de 30 años, Palmares es uno de los espacios comerciales, gastronómicos y de servicios más importantes de Argentina. Lo que comenzó en 1995 como un centro comercial es actualmente un distrito urbano en plena expansión, que combina negocios, entretenimiento, salud, educación y experiencias de alto nivel.

Con una trayectoria marcada por la innovación y la diversificación, Mario Groisman, líder de Grupo Presidente, ha sabido apostar con convicción por sectores tan diversos como retail, hotelería, agro y desarrollo inmobiliario, tanto en Argentina como en el exterior.

Uno de sus hitos fue la creación de Palmares, que en estas tres décadas ha evolucionado y actualmente alberga más de 170 locales de marcas reconocidas a nivel nacional. Además, integra sectores de servicios con entidades bancarias, una torre de oficinas pensada para pequeñas y medianas empresas, una sede universitaria y un centro de salud de alta complejidad, integrado por consultorios externos, diagnóstico por imágenes y cirugía ambulatoria.