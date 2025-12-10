Next Stop Tours celebró su cierre de año a lo grande

La agencia mendocina de viajes celebró fin de año junto a clientes y amigos. Además, adelantó nuevas experiencias turísticas para el próximo año.

Next Stop Tours celebró el cierre de un año lleno de proyectos cumplidos, nuevos destinos y una comunidad viajera que no deja de crecer. Así fue la fiesta de la agencia mendocina donde clientes y amigos disfrutaron a pleno.

Cristian Giugno, titular de la empresa y guía de la mayoría de las experiencias, dio las gracias a toda la comunidad que los acompaña. Además, destacó el valor del acompañamiento personalizado: “Generalmente, viajamos con gente mayor, confían mucho y yo voy en cada detalle para que disfruten sin preocupaciones.”

Además, adelantó uno de sus objetivos para el próximo año: seguir a la Selección en motorhome junto a su familia y viajeros que quieran sumarse.

Los testimonios de quienes viajaron con la agencia reflejan la experiencia: “Cristian está en todo: desde la documentación hasta acomodarte la reposera. Solo hay que disfrutar”, “Ama lo que hace y se nota. Si surge un problema, lo resuelve al instante”, “Lo mejor es que no solo organiza: acompaña y se compromete”, fueron algunas frases de los clientes que ya han viajado junto a Next Stop Tours.

La noche dejó en claro algo: viajar es mucho más que reservar un pasaje. Next Stop Tours demuestra que su enfoque está puesto en el disfrute, la seguridad y la conexión humana, haciendo que cada viaje sea una experiencia única y compartida.