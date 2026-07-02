Minions y monstruos tuvo una función especial que hizo disfrutar a chicos y grandes

Chicos y grandes disfrutaron de una tarde repleta de risas, personajes y una experiencia cinematográfica inmersiva en Cinemark Palmares, en una función especial organizada por el 9 Televida.

Las vacaciones de invierno ya comenzaron a sentirse en Mendoza y el cine volvió a posicionarse como una de las actividades preferidas para compartir en familia. En ese marco, Cinemark Palmares fue escenario de una función especial de “Minions & Monstruos”, una propuesta que reunió a cientos de mendocinos en una jornada cargada de entretenimiento, emoción y muchas sonrisas.

La actividad permitió que niños y adultos disfrutaran de una experiencia diferente, donde no solo fueron protagonistas las aventuras de la pantalla grande, sino también las sorpresas preparadas antes del comienzo de la película.

La diversión comenzó incluso antes de que se apagaran las luces. En el hall principal de Cinemark Palmares, un simpático personaje de “Con Alegría Eventos”, caracterizado como uno de los populares Minions, recibió a los asistentes.

Durante varios minutos, los más pequeños aprovecharon para sacarse fotos, abrazar al personaje y compartir un momento especial junto a sus familias, generando un clima festivo que anticipó lo que sería una tarde inolvidable.

Una experiencia inmersiva en la sala XD

La proyección se realizó en la sala XD de Cinemark Palmares, uno de los espacios tecnológicos más modernos del complejo, que ofrece una experiencia audiovisual de alta calidad.

El sonido envolvente y la pantalla de gran formato potenciaron cada escena de “Minions & Monstruos”, permitiendo que el público viviera la historia con mayor intensidad.

Durante toda la función, las carcajadas, los aplausos y las reacciones espontáneas de los espectadores acompañaron una película que logró captar la atención tanto de los chicos como de los adultos.

La función especial reunió a numerosas familias mendocinas que asistieron gracias a una invitación de Canal 9 Televida. Además de disfrutar de la película, los presentes compartieron una tarde diferente, marcada por la diversión, los personajes y el espíritu de las vacaciones de invierno.