Mendoza vivió un domingo de running y música con aroma a café

Mendoza reunió dos propuestas que combinan deporte, música y café en una misma jornada memorable. Mirá cómo se vivió el evento.

El pasado domingo, Mendoza reunió dos propuestas que combinan deporte, música y café en una misma jornada memorable. Primero, en Godoy Cruz, se corrió la Maratón Territorio Yacopini, y más tarde, se disfrutó de un cierre con energía gracias al Coffee Rave.

La maratón partió desde el concesionario Territorio Yacopini, en San Martín Sur 600, a las 9:30 h. Los corredores afrontaron distancias de 5 km y 10 km, en categorías por edades para mujeres y varones. El intendente Diego Costarelli no solo acompañó el evento, sino que se sumó como participante, reforzando el carácter comunitario de la prueba.

Quienes cruzaron la meta recibieron un kit completo con remera oficial, medalla “finisher” y obsequios de los sponsors. Y para coronar la experiencia, los organizadores ofrecieron un cierre festivo: ambientación musical, servicio de White Shark Coffee y Punto Healthy, en un espacio de encuentro donde deporte y cultura se entremezclan.

Por su parte, se desarrolló el esperado Coffee Rave. Esta fue su cuarta edición dentro del circuito local de cafés y fiestas temáticas. El evento combinó música electrónica con degustaciones de café de especialidad. Punto Healthy no se quedó atrás, el evento incluyó diferentes puntos de salud para aportar y diversificar aún más la gran propuesta de fin de semana.

La propuesta realizada el domingo por la mañana contó con entrada libre y gratuita para que el público pudiese disfrutar sin barreras. Ambos eventos, la maratón y el coffee rave, lograron congregar público diverso, revalorizar espacios urbanos y ofrecer una mañana distinta para los mendocinos y visitantes. Deporte, cultura y café: una combinación que demostró estar lista para repetirse.