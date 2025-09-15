“Mendoza vista por Hollywood”: una actividad memorable que combina cine y vino 

El pasado sábado 30 de agosto de 2025, el Museo Interactivo Audiovisual (MIA), ubicado en el Distrito 33 de la Ciudad de Mendoza, presentó una nueva edición del ciclo “Sábados de cine y vino”, bajo el título “Mendoza vista por Hollywood”.

El sábado 30 de agosto de 2025, el Museo Interactivo Audiovisual (MIA), ubicado en el distrito 33 de la Ciudad de Mendoza, presentó una nueva edición del ciclo “Sábados de cine y vino”, bajo el título “Mendoza vista por Hollywood”.

Durante la jornada, el público recorrió el Museo del Cine en una visita guiada que rescató las anécdotas y curiosidades de grandes producciones internacionales que se filmaron en la provincia. Los asistentes disfrutaron de historias sorprendentes, fotos exclusivas del backstage de las películas propuestas, charlas y una guía de todo el museo.

La experiencia se acompañó con una copa de vino mendocino, lo que le dio al evento un aire festivo y propio de la identidad cultural de la provincia.

Como cada semana, la propuesta combinó comida, cine, patrimonio audiovisual y la tradición vitivinícola, en un espacio que invita a redescubrir la historia de Mendoza a través de la pantalla grande.

“Sábados de Vino y Cine” se realiza todos los sábados con una temática diferente cada 15 días. Las próximas semanas se darán ediciones pasadas aclamadas por el público. Para los interesados las entradas se conseguirán en entradaweb y también cuentan con cuenta de instagram para poder enterarse sobre todas las actividades que realiza el Museo Interactivo Audiovisual.

Una propuesta de fin de semana deja en claro que la provincia no solo es reconocida por sus vinos y montañas, sino también por ser escenario de producciones que llevaron su geografía al mundo entero.