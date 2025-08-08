Mendoza tiene nueva voz en desarrollo urbano: nace CEDU Mendoza

Con 50 empresas asociadas, la nueva CEDU Mendoza busca impulsar el desarrollo urbano y representar al sector inmobiliario en la provincia.

Con la presencia de referentes nacionales y empresarios locales, el lunes 4 de agosto se presentó oficialmente la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos de Mendoza (CEDU Mendoza), una entidad que busca representar al sector del real estate y convertirse en una voz activa en el diseño del crecimiento urbano de la provincia.

El encuentro se realizó en el elegante salón Terroir del hotel Hualta Winery, en la Ciudad de Mendoza, y reunió a desarrolladores inmobiliarios, empresarios de la construcción y autoridades del ámbito público y privado. Durante la presentación se confirmó que el ingeniero Marcelo De Blasis será el presidente de esta nueva cámara que, según se anunció, contará con cerca de 50 empresas miembros desde su inicio.

La jornada contó también con la participación de figuras de peso a nivel nacional: Damián Tabakman, presidente de CEDU Argentina, y Maly Vázquez, directora ejecutiva de la misma entidad, quienes acompañaron el proceso de gestación de la cámara mendocina y celebraron el paso dado por los desarrolladores locales. Ambos participaron de una charla abierta en la que analizaron el panorama actual del sector, los desafíos que enfrenta el desarrollo urbano en Argentina y las oportunidades que Mendoza puede capitalizar en ese contexto.

Durante el evento se destacó la necesidad de que los desarrolladores se organicen para enfrentar de manera conjunta las dificultades del sector, entre ellas los altos costos de la construcción, la burocracia para aprobar proyectos y la falta de previsibilidad normativa. La creación de CEDU Mendoza busca justamente eso: funcionar como un espacio común donde los empresarios puedan compartir experiencias, coordinar acciones y tener una representación efectiva frente al Estado y otros actores del ecosistema inmobiliario.

Uno de los ejes que más resonó fue el concepto de “asociatividad”, entendido como una herramienta para generar eficiencia y potenciar el impacto colectivo del sector. De Blasis remarcó que la cámara no solo tendrá un rol gremial-empresario, sino también una función estratégica: aportar ideas y soluciones para que el crecimiento de las ciudades mendocinas sea ordenado, sostenible y alineado con las necesidades actuales. La creación de CEDU Mendoza se da en un contexto en el que el desarrollo urbano se ha vuelto una pieza central del futuro económico de la provincia. Con un sector privado que ha ganado protagonismo en la creación de viviendas, espacios comerciales y zonas mixtas, la institucionalización de este grupo aparece como un paso natural para profesionalizar y visibilizar ese aporte.

Desde la organización destacaron también que esta cámara será independiente, con un enfoque local, pero con articulación federal, en diálogo con otras entidades similares del país. El objetivo de fondo es claro: consolidar a Mendoza como un lugar atractivo para invertir, construir y crecer.

Así, entre copas de vino y charlas sobre planificación, la CEDU Mendoza tuvo su bautismo formal. Ahora, con la estructura en marcha, el desafío será convertir ese entusiasmo en proyectos concretos que impacten de manera positiva en el tejido urbano y social de la provincia.