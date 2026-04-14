Mendoza tendrá un vuelo directo al Caribe con Arajet: desde cuándo

Arajet impulsa su crecimiento en Argentina con nuevas rutas y mayor conectividad. La nueva conexión aérea entre Mendoza y Punta Cana comenzará a operar en mayo con tres frecuencias semanales.

La aerolínea dominicana Arajet continúa consolidando su presencia en el mercado argentino con la incorporación de su aeronave número 14, una decisión estratégica orientada a fortalecer su operación y acompañar su plan de expansión en el país.

En este marco, la compañía anunció el lanzamiento de su nueva ruta directa entre Mendoza y Punta Cana, que comenzará a operar el 16 de mayo de 2026 con tres frecuencias semanales. Con esta incorporación, Mendoza se posiciona como la cuarta ciudad argentina con vuelos directos de Arajet, ampliando la conectividad internacional.

Esta nueva conexión permitirá no solo acceder a uno de los destinos más elegidos del Caribe, sino también enlazar con más de diez ciudades dentro de la red de la aerolínea en América.

Como parte de su estrategia de crecimiento, Arajet también concretó una alianza con Amadeus, lo que permitirá ampliar su alcance comercial y facilitar la disponibilidad de sus vuelos a través de agencias de viajes en todo el continente.

En paralelo, la compañía avanza en su compromiso con la accesibilidad, sumándose a una iniciativa internacional que promueve la inclusión de personas con discapacidades no visibles, como condiciones cognitivas, sensoriales o de salud mental. Esta acción se complementa con la capacitación de su personal para mejorar la atención a pasajeros con necesidades específicas.

De este modo, entre el refuerzo de su operación y la apertura de nuevas rutas, Arajet sigue afianzando su posicionamiento en Argentina, con una propuesta centrada en ampliar opciones de viaje y mejorar la conectividad aérea.