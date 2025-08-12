Mendoza Shopping celebra el Mes de la Niñez con domo inmersivo y gaming

En el marco del Mes de las Infancias, el centro comercial de Guaymallén se prepara para sorprender a las familias con una propuesta que combina entretenimiento, educación y tecnología con un domo inmersivo que incluye dos experiencias alucinantes: “Jurassic Dome” y “Luna y estrellas”. La agenda mensual se completa con el Día del Gaming, un espacio dedicado a la cultura digital.

Agosto es el mes elegido en Argentina para celebrar el Día de la Niñez. En ese marco Mendoza Shopping lanza una serie de actividades culturales, educativas y recreativas pensadas para disfrutar entre chicos, adolescentes y adultos.

Durante la segunda quincena de agosto, el centro comercial transformará su patio de comidas en un espacio dinámico de encuentros y entretenimiento compartido. El gran atractivo: un domo inmersivo con las experiencias “Jurassic Dome” y “Luna y estrellas”, diseñadas para estimular la imaginación e invitar a familias enteras a explorar el universo y la prehistoria juntos. Al sumergirse en estos mundos sensoriales, cada visitante puede conectarse con el asombro del conocimiento y la belleza del cosmos y el pasado.

Complementa esta vivencia un espacio creativo para colorear, donde los asistentes podrán llevarse un recuerdo artístico de la experiencia, ideal para que los más chicos realicen una obra de arte y compartan ese momento en familia. Se trata de una extensión creativa y comunitaria del espacio inmersivo que intenta potenciar la conciencia estética, el vínculo afectivo con el saber y promover la autoexpresión.

“Iniciativas como esta contribuyen a democratizar el acceso a experiencias culturales enriquecedoras, acercando herramientas pedagógicas potentes tanto para los chicos como para sus familias. Creemos en la importancia de fortalecer lazos con la comunidad y ofrecer un entorno seguro y divertido para todos. Estamos muy contentos de ser anfitriones en esta celebración. Queremos que cada niño que nos visite se lleve a casa un recuerdo feliz y que las familias disfruten de un día especial con nosotros”, remarca la gerente de Mendoza Shopping, Jesica Lois.

El planetario abrirá sus puertas a partir del sábado 16 al martes 19 de agosto. El fin de semana, la actividad comenzará a las 12 hasta las 21 hs. Mientras que el lunes 18 y martes 19 de agosto iniciará a las 17 y finalizará a las 21 hs. Para participar hay que inscribirse en ¡appa!. La actividad contempla una duración aproximada de 30 minutos.

El encuentro es posible gracias al acompañamiento de marcas como Bloom, Grisino, Increscendo, Tijeritas, Neverland y Cinepolis, que se suman para enriquecer la experiencia del Día de la Niñez.

Día del Gaming, el broche de oro de agosto

El centro comercial despedirá este mes a lo grande y para ello prepara una fiesta dedicada a la cultura gamer. El viernes 29 de agosto llega el Día del Gaming, un evento que invita a jóvenes y adultos a vivir una experiencia enriquecida por los avances digitales.

Juegos modernos y clásicos (como Fortnite, CounterStrike, entre otros títulos), estaciones Arcade, simuladores y equipos de alto rendimiento estarán disponibles para disfrutar juntos, en un ambiente intergeneracional diseñado para fomentar la socialización a través del entretenimiento digital.

Según Juan Sebastián López, brand manager de , “Minecraft es un ejemplo de cómo muchos jóvenes comienzan su interés en la tecnología a través del juego, y luego evolucionan hacia la creación de contenido digital”.

Estas iniciativas apuntan a abrir puertas a futuros proyectos y experiencias digitales compartidas, no solo entre pares sino también entre generaciones. La propuesta permite acceder a contenidos digitales, fomenta vocaciones tecnológicas y acerca oportunidades de socialización más allá del consumo pasivo. Además, al vincular a familias y niños con tecnología de vanguardia en un espacio comercial familiar, se apela a una experiencia que trasciende edades y que conecta la infancia con la cultura digital emergente.

Las inscripciones para participar en el Día del Gaming se realizan por orden de llegada a través de la app ¡appa!.

Datos de interés