Mendoza recibió uno de los torneos de pádel más importantes del año

La provincia fue sede de una nueva fecha de la JPP de 2000 puntos, una de las competencias de mayor relevancia del calendario. El torneo se disputó en el Indoor Mendoza Pádel Center y reunió a jugadoras profesionales y representantes del talento local.

La provincia fue sede de una nueva fecha de la JPP de 2000 puntos, una competencia que reunió a jugadoras profesionales y destacó el crecimiento del pádel femenino.

La competencia tuvo como escenario al Indoor Mendoza Pádel Center y contó con la presencia de jugadoras profesionales y representantes del talento local. Para algunas de las participantes, además, el torneo tuvo un significado especial por desarrollarse en Mendoza, provincia que consideran su lugar de residencia.

Uno de los aspectos destacados fue el crecimiento del pádel femenino, tanto a nivel nacional como internacional. La presencia cada vez mayor de mujeres en las canchas y la realización de torneos específicos reflejan el avance de la disciplina.

También se destacó el crecimiento de la competencia en Mendoza. Cada vez son más los jugadores y jugadoras que llegan a la provincia para participar de este tipo de encuentros, mientras que quienes practican el deporte localmente comienzan a involucrarse de manera más competitiva.

El pádel, además, continúa sumando nuevos jugadores por tratarse de una disciplina accesible para distintas edades y niveles. Así, Mendoza volvió a convertirse en punto de encuentro para el deporte profesional y para una comunidad que continúa creciendo dentro y fuera de las canchas.