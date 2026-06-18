Mendoza recibe al vehículo anfibio y al superdeportivo eléctrico que desafía los límites

Se trata del Yangwang U8, el SUV híbrido capaz de desplazarse sobre el agua en situaciones extremas, y del Yangwang U9, un superdeportivo eléctrico de altas prestaciones desarrollado por la firma china BYD que llega de la mano de Yacopini.

Nuestra ciudad se convierte este fin de semana en el escenario de una exhibición inédita para la industria automotriz. De la mano de BYD Yacopini, los modelos Yangwang U8 y Yangwang U9, dos de los vehículos más avanzados desarrollados por la compañía china, pueden verse de cerca en la Rotonda del Rosedal del Parque General San Martín este 20 y 21 de junio de 10 a 17hs.

La llegada de estas unidades representa una oportunidad poco frecuente para conocer tecnologías que hasta hace algunos años parecían exclusivas de prototipos o películas de ciencia ficción. Ambos vehículos forman parte de Yangwang, la división premium de BYD, una marca que en los últimos años se consolidó como uno de los principales fabricantes de vehículos eléctricos del mundo.

Uno de los grandes protagonistas es el Yangwang U8, un SUV híbrido que se hizo conocido internacionalmente por sus innovadoras capacidades. Entre sus funciones más llamativas se encuentra la posibilidad de flotar y desplazarse en el agua durante un tiempo limitado en situaciones de emergencia. La tecnología fue desarrollada como una herramienta de seguridad para enfrentar inundaciones o condiciones extremas, pero también sirve para demostrar la resistencia y confiabilidad de los sistemas eléctricos y de las baterías.

Desde BYD Yacopini destacaron que la exhibición busca acercar al público mendocino algunas de las innovaciones que ya están marcando el rumbo de la movilidad global, donde la electrificación, la tecnología y la seguridad ocupan un lugar cada vez más importante.