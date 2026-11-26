El encuentro reunió a referentes del mercado inmobiliario, autoridades provinciales y municipales, empresarios y especialistas de distintos puntos del país.

Mendoza fue escenario del primer Mendoza Real Estate Summit 2026, un encuentro que reunió a referentes del mercado inmobiliario, autoridades provinciales y municipales, empresarios y especialistas de distintos puntos del país.

La iniciativa tuvo como principal objetivo fortalecer y representar a una actividad que hasta ahora se encontraba descentralizada. En ese marco, se presentó la Cámara del sector y se planteó la necesidad de generar un espacio de trabajo conjunto entre el ámbito público y privado para impulsar el desarrollo inmobiliario en la provincia.

Durante la jornada se desarrollaron distintos paneles sobre construcción de ciudades, logística, barrios y financiamiento. Además, participaron alrededor de 30 disertantes nacionales e internacionales.

Uno de los temas centrales fue el acceso al crédito. Desde el sector señalaron que existe una importante demanda de propiedades, pero que la falta de financiamiento limita las posibilidades de compra y el desarrollo de nuevos proyectos. También se puso sobre la mesa la posibilidad de utilizar boletos de compraventa para financiar a largo plazo proyectos inmobiliarios que todavía no están terminados.

El encuentro funcionó, además, como un espacio de networking y generación de negocios, con proveedores que presentaron sus productos y servicios para la industria.

Así Mendoza Real Estate Summit 2026 marcó un primer paso para consolidar al sector inmobiliario como uno de los motores de la economía provincial, con el desafío de generar nuevas oportunidades de inversión, financiamiento y crecimiento.