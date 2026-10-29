Mendoza: la cámara de comercio de San Rafael reconoció a Jorge Brito por su impulso al desarrollo energético y productivo de la región

El reconocimiento se entregó durante el Almuerzo de las Fuerzas Vivas en un evento donde participaron más de 700 invitados.

En el marco de una nueva edición del Almuerzo de las Fuerzas Vivas, la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael distinguió a Jorge Brito por su liderazgo al frente de Genneia y Banco Macro. La presidenta de la entidad, Silvina Pietrelli, le entregó el reconocimiento junto al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y al intendente de San Rafael, Omar Félix.

“Quiero agradecer a la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael por esta distinción. Es un honor recibirla, y más viniendo de una provincia tan querida. Conozco el esfuerzo diario de los empresarios y productores mendocinos, y quiero reafirmar nuestro compromiso con Mendoza a través de Genneia, Narbona y Banco Macro. Aquí siempre encontramos las mejores condiciones para invertir, gracias a la seguridad jurídica y al trabajo conjunto entre el sector público y el privado, que genera desarrollo, empleo y futuro para toda la provincia”, expresó Jorge Brito.

Por su parte, Alfredo Cornejo afirmó: “Reconocemos a los empresarios argentinos que invierten en el país. Esa es la única forma de dar el ejemplo para que grandes inversores extranjeros miren a la Argentina. Jorge Brito en ese sentido lleva la delantera, y en Mendoza con muchas otras iniciativas que no son solo financieras sino también productivas y de energía”.

La distinción destaca la firme apuesta estratégica de Genneia en Mendoza, donde la compañía suma una inversión global superior a los USD 430 millones distribuida en tres desarrollos solares operativos (Parque Solar Malargüe I, Parque Solar Anchoris y Parque Solar San Rafael) que alcanzan una potencia instalada total de 450 MW. Esta oferta de energía limpia está destinada a grandes usuarios industriales y proyectos mineros regionales que demandan un suministro competitivo, confiable y libre de emisiones para cumplir con los estándares globales de sustentabilidad.

El compromiso con el desarrollo local se refleja de manera directa en el Parque Solar San Rafael (180 MW), ubicado en la Villa 25 de Mayo. Con una inversión de USD 180 millones, la obra generó más de 300 puestos de trabajo durante su construcción. Sus 335.000 paneles registran el factor de capacidad más alto del complejo (34%), permitiendo abastecer a 135.000 hogares y evitar la emisión de 240.000 toneladas de CO₂ al año.

Con esta infraestructura en marcha, la articulación entre el sector privado y las instituciones locales consolida a Mendoza y a San Rafael como actores para impulsar el desarrollo minero e industrial de la Argentina.

Acerca de Genneia

Genneia es la empresa líder en la provisión de soluciones energéticas sustentables en Argentina, con un 24% del total de la potencia instalada, alcanzando el 21% de la capacidad de energía eólica y el 26% de la solar. La compañía tiene en funcionamiento 8 parques eólicos —Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona, Necochea y La Elbita— y 7 parques solares —Ullum, Sierras de Ullum, Tocota III, Malargüe I, Anchoris, San Rafael y San Juan Sur—. Con estos activos, ha elevado su capacidad total de energía renovable a más de 1.785 MW, marcando un logro sin precedentes en el panorama energético del país.

Con la energía eficiente y competitiva que genera, Genneia abastece a más de 100 clientes corporativos de distintas industrias, contribuyendo a reducir su huella de carbono mediante contratos en el mercado MATER. Asimismo, la empresa continúa consolidando su posición como principal emisora de bonos verdes de Argentina, con más de US$1.280 millones emitidos hasta la fecha.